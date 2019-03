Sebastián Zurita rompe su silencio tras muerte de Christian Bach

La actriz argentina Christian Bach falleció el último martes 26 de febrero, pero recién este viernes 1 de marzo se dio a conocer el deceso de la artista que triunfó en México, donde encontró el amor y forjó una familia.

Christian Bach, famosa por haber sido parte de telenovelas como 'La Patrona' y 'La Impostora', murió a los 59 años debido a un paro respiratorio según informó su familia a través de un comunicado.

Fueron los medios de comunicación los que difundieron el comunicado de la familia Zurita-Bach a través de sus portales y redes sociales. La noticia también fue confirmada por ANDI México (Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGDIP) en las redes sociales.



“El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la @ANDIMexico, comunican el fallecimiento de la intérprete Christian Bach, acaecido el pasado 26 de febrero. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias”, se puede leer en el informe que se compartió en Twitter.

Luego de que la noticia dio la vuelta al mundo y varios días de luto, su hijo Sebastián Zurita se animó a compartir su primera publicación en Instagram, en la que le dedicó un hermoso mensaje a su madre que años atrás se alejó de los escenarios, debido a que sufría de una misteriosa enfermedad.

“La mujer perfecta. ‘Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy’ (‘Tal vez no sean estrellas, sino más bien aberturas en el cielo donde el amor de nuestros perdidos se derrama y brilla sobre nosotros para hacernos saber que son felices’). Te amamos”, expresó el actor mexicano en Instagram junto a una fotografía de antaño.

Bach, una de las mejores actrices en México, fue esposa de Humberto Zurita y madre de Emiliano y Sebastián Zurita. Participó en telenovelas como La patrona (2013), Vidas robadas (2010), Agua y aceite (2002), La chacala (1997), Los ricos también lloran (1979), entre otras. Su último trabajo actoral fue en La impostora (2014).



Comunicado de la familia Zurita-Bach

La familia de Chrsitian Bach dio detalles del fallecimiento de la actriz a los 59 años a través de un comunicado, en el que pide respeto por el dolor que atraviesan los deudos de la artista.

"Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor. Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy, nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia", señala el comunicado replicado en los portales y las redes sociales.



“Les rogamos, reciban esta noticia con respeto y cariño, para poder así, ser fieles a sus deseos y su comportamiento siempre respetuoso y lleno de cariño para quienes tanto la apoyaron a lo largo de su carrera”, agrega la misiva.

Christian Bach y Sebastián Zurita en "La impostora"