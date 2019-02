Falleció a los 68 años Andy Anderson, exbaterista de The Cure

Andy Anderson, baterista que tocó en la conocida banda The Cure, falleció este miércoles a sus 68 años. El motivo de su muerte se debe a que padecía de cáncer terminal.

Bautizado como Clifford Leon Anderson, el exbaterista de la banda británica había anunciado su enfermedad el domingo 17 a través de su cuenta de Facebook, indicando a sus seguidores que era consciente de su estado de salud.

Su muerte fue anunciada por su excompañero y fundador de The Cure, Laurence ‘Lol’ Tolhurst, a través de su cuenta de Twitter. El extecladista de la banda indicó que “Andy Anderson era un verdadero caballero y un gran músico con un sentido del humor malvado que mantuvo hasta el final, un testamento a su hermoso espíritu en el último viaje”.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 26 de febrero de 2019

Tolhurst explicó que Anderson falleció en su vivienda, a las 5:57 p.m. (hora de Reino Unido).

So Cindy and I just heard from some friends who were there with Andy as he passed at 5:57 pm UK time today. It is a small measure of solace to learn that he went peacefully at his home. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 27 de febrero de 2019

Andy Anderson llegó a The Cure en 1983, reemplazando en la batería a Tolhurst, quien asumió un rol de tecladista. Él había colaborado con la banda como músico en The Lovecats y Speak My Languaje en el disco Japanese Whispers. Como integrante del grupo musical participó en el álbum The Top.

Fue separado de The Cure en 1984, por lo que su lugar fue tomado por Boris Williams. Posteriormente, fue colaborador de otros artistas como Iggy Pop, Peter Gabriel y Mike Oldfield, entre otros.