Viña del Mar 2019: estos son los artistas con los mayores puntajes [VIDEO]

Con las últimas presentaciones de los participantes de la categoría folclórica e internacional la noche de este miércoles 27 de febrero, los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo darán a conocer a los tres finalistas de cada categoría que se enfrentarán el jueves en la penúltima noche de Viña del Mar 2019.

Seis participantes de diversos países se presentarán ante el ‘monstruo’ (como le llaman al público en el emblemático Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar) y ante el jurado integrado por la cantante estadounidense Becky G, el productor musical Humberto Gatica, la cantante y actriz Yuri, el cantante mexicano Carlos Rivera, la periodista Constanza Santa María, el cantante Sebastián Yatra, Luka Tudor, la venezolana María Gabriela de Faría, el conductor de televisión Álvaro Escobar y la intérprete chilena Camila Gallardo.

CATEGORÍA INTERNACIONAL

Viña del Mar 2019: Primera ronda de la categoría internacional

Susan Ochoa es una fuerte candidata para ganar la Gaviota de Plata en la edición 60 del Festival de la canción de Viña del Mar, sin embargo la tiene difícil con la ecuatoriana Dayanara Peralta, quien le lleva una gran ventaja de seguidores en Instagram.

En la primera ronda de la competencia internacional, la representante nacional obtuvo en promedio (sin contar los tres votos secretos del jurado) de 6.1 puntos al interpretar “Ya no más”, canción compuesta por Pelo D’ Ambrosio, Eva Ayllón y Jesús ‘El viejo’ Rodríguez.

Susan Ochoa logró una buena puntuación, sin embargo no pudo contra los 6.6 puntos que obtuvo Dayanara Peralta con la canción “El innombrable”.

Otro de los favoritos a quedarse con la Gaviota de Plata en la categoría internacional es el chileno Neven Ilic. El anfitrión quedó en segundo lugar de la primera ronda al obtener en promedio 6.2 puntos al interpretar “Por algo fue”.

La exparticipante de ‘La Voz Perú’ y ‘Los 4 finalistas’ quedó tercera en la tabla general de la primera ronda. En dicha categoría también participan Mr. Saik, Martina, la Peligrosa y Bonny y Kelly (BNK).

Viña del Mar 2019: Segunda ronda de la categoría internacional

Tres de los seis participantes de la categoría internacional, entre ellos Susan Ochoa, se presentaron por segunda vez la noche del martes 26 de febrero. La peruana obtuvo el máximo puntaje de la gala con un promedio parcial de 6.6 puntos (7 es el máximo puntaje).

En tanto, la representante de Colombia (Martina, la Peligrosa) logró un puntaje de 5.7 con su canción “Tu culpa”, mientras que Mr. Saik, de Panamá, solo obtuvo 4.2 puntos con “Pégate sexy” / “La chama”.

La noche de este miércoles 27 de febrero se presentarán ante el ‘monstruo’ los tres restantes: Bonny y Kelly, Neven Ilic y Dayanara Peralta.

Tras la participación de los representantes de Cuba, Chile y Ecuador, los animadores de Viña del Mar 2019 darán a conocer a los tres finalistas que se batirán a duelo en la final que se realizará este jueves 28 de febrero.

CATEGORÍA FOLCLÓRICA

Viña del Mar 2019: Primera ronda de la categoría folclórica

La noche del último lunes 25 de febrero, la cantante peruana Nicole Pillman mostró una faceta diferente al interpretar “Una misma sangre” en la competencia folclórica, sin embargo no se llevó el mejor puntaje de la primera ronda.



Mientras que para muchos de los seguidores de Nicole Pillman la baladista brilló en el escenario de la Quinta Vergara, otros se mostraron decepcionados por su primera presentación, en la que tuvo 5.4 puntos en promedio parcial (falta conocer los votos de tres miembros del jurado de Viña del Mar 2019).

A continuación las primeras puntuaciones:

Benjamín Walker logró 6.6 puntos con “Y arderán”



Margarita Henríquez logró 6.5 puntos con “Mi tierra te llora”



Destino San Javier obtuvo 6.1 puntos con “Justo ahora”



Ch'ila Jatun tuvo 5.5 puntos con “Me cansé de amarte”



Nicole Pillman logró 5.4 puntos con "Una misma sangre"



Grupo Kvrass obtuvo 5.3 puntos con “Que me beses”

Viña del Mar 2019: segunda ronda de la categoría folclórica

Esta noche Nicole Pillman tendrá su segunda y última oportunidad para impresionar al jurado y al público, quienes deberán darle un cupo para que pase a la final que se realizará este jueves 28 de febrero.

Susan Ochoa cautivó en la segunda ronda de Viña del Mar 2019

La cantante peruana Susan Ochoa volvió a brillar en el escenario de la Quinta Vergara, y esta vez sin fallas técnicas. En su segunda presentación en Viña del Mar 2019, la noche del martes 26 de febrero, la norteña obtuvo 6.7 puntos, quedando en el primer lugar de la noche (en su categoría).

A diferencia de la chilena Jani Dueñas, la peruana logró cautivar al público con " Ya no más”, una oda contra el maltrato físico y psicológico a la mujer.



"Agradezco a todos por el apoyo que me están brindando, al público que me da su amor ,sus mensajes a través de mis redes y a los medios de comunicación, que son muy importantes ya que gracias a ellos, ustedes saben más de mí, vamos a ver qué sucede”, expresó Susan Ochoa tras su exitosa participación.



“A esperar los resultados para ver quiénes pasan a la semifinal. Vamos a esperar con ansías y nervios los resultados con los votos secretos. Gracias nuevamente Perú, mi país hermoso. Pase lo que pase esta experiencia o lo que estoy viviendo ya es un sueño para mí”, acotó la artista.