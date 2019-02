El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vive su 60° edición, y desde el día domingo las emociones del jurado, los artistas que participan y el público en general, se han visto a flote. Esto se puede notar en las redes sociales donde los usuarios comparten un extracto de video de lo que es la presentación de cada cantante y/o artista invitado, así como mensajes donde expresan su opinión con respecto al desempeño de cada uno.

Viña del Mar 2019. Cantante peruana Susan Ochoa se prepara para demostrar su talento

Y para el Perú, hoy es una fecha muy importante, pues la cantante Susan Ochoa demostrará todo su talento frente al jurado que se dará cita en la Quinta Vergara. Sebastián Yatra, Becky G, Camila Gallardo, Yuri, Álvaro Escobar, Constanza, Santa maría, Carlos Rivera y Humberto Gatica, serán los encargados de calificar cada detalle de la ex participante de La Voz Perú, quien interpretará el tema "Ya no más", canción compuesta por Eva Ayllón y Pelo de Ambrosio.

TVN y Canal 13 en alianzo con FOX, podrá dar a conocer el minuto a minuto de la participación de la artista musical peruana que cada día viene sumando número de fans, quienes tienen mucha expectativa en la joven. Sus fanáticos confían en ella, sobre todo tras el buen puntaje que obtuvo en su primera presentación, el domingo 24 de febrero, donde pese a haber sufrido falla técnica segundos antes de cantar en el Festival de Viña del Mar, salió airosa y consiguió quedar en primer puesto.

Viña del Mar 2019. Susan Ochoa envía mensaje de agradecimiento a sus fans en Instagram

Y ante tanto apoyo y felicidad que Susan Ochoa ha generado en sus fieles seguidores, ella aprovechó en enviar un mensaje de agradecimiento mediante un video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

"Mi gente preciosa ¿cómo están?, su amiga Susan Ochoa les habla para contarles que hoy he estado ensayando. No se olviden de bajar la aplicación Claro Viña 2019. Gracias por todo su cariño, apoyo a su amiga peruana Hoy les canto "Ya no más", ya no más a la violencia, feminicio y maldad. Un beso para todos ustedes desde aquí Viña del Mar. ¡Arriba Perú!", dijo emocionada la cantante.

El video que compartió Susan Ochoa en Viña del Mar previo a su presentación

Segundo video que compartió la cantante en Instagram

Susan Ochoa en Viña del Mar 2019. Cantante interpreta "Ya no más"

Viña del Mar 2019. Cantante peruana explica a sus fans cómo votar por ella