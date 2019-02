Brit Awards 2019 EN VIVO EN DIRECTO: hora y canal para ver la ceremonia de la música

Estamos a solo horas de conocer cuáles serán los ganadores de la nueva edición de los Brit Awards 2019, ceremonia que premia a lo mejor de la música en Reino Unido. Para esta esperada gala, que se realizará en el 02 Arena de Londres, se tendrá como conductor a Jack Whitewall y contará con la participación de Dua Lipa, Liam Payne ( ex One Director) y el Dj Calvin Harris.

Brit Awards 2019: Horarios

El horario para poder disfrutar los Brit Awards 2019 es distinto para cada país. A continuación te presentamos los horarios para ver en directo los Brits 2019 en España, México, Estados Unidos, Perú, etc.

- Brit Awards 2019 en España: 19 horas ( hora española)

- Brit Awards 2019 en Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, México: 15 horas

- Brit Awards 2019 en Estados Unidos (Nueva York): 15 horas

- Brit Awards 2019 en Estados Unidos ( Los Ángeles): 12 horas

- Brit Awards 2019 en Reino Unido: 20 horas

Brit Awards 2019: Canales

Los Brit Awards tiene un canal de video de Youtube propio por el cual se transmitirá EN VIVO el programa. A través del streaming de los Brits, se podrá ver de forma oficial, gratuita y en directo.

Brit Awards 2019: Lista completa de nominados

La ceremonia de los Brit Awards 2019 EN VIVO viene premiando a los mejores exponentes de la música en diferentes géneros desde el pop hasta el blues. Es por ello que como personajes míticos en los Brit Awards 2019 se tiene a Michael Jackson, The Beatles, Paul Mc Cartney, entre otros.

Esta nueva edición de los premios Brit Awards, que será transmitido vía Youtube, trae una nueva y sorprendente lista de nominados y aquí te lo presentamos:

- Mejor artista británico masculino

Sam Smith

Craig David

Aphex Twin

Giggs

George Ezra

- Mejor artista británica femenina

Florence & The Machine

Jorja Smith

Anne-Marie

Lily Allen

Jess Glynne​​

- Mejor single británico

Calvin Harris, Dua Lipa- One Kiss

George Ezra- Shotgun

Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen- These Days

Dua Lipa- IDGAF

Anne-Marie- 2002

Clean Bandit con Demi Lovato- Solo

Sigala, Paloma Faith- Lullaby

Ramz- Barking

Jess Glynne- I’ll Be There

Tom Walker- Leave The Light On

- Artista británico revelación

Mabel

Idles

Ella Mai

Tom Walker

Jorja Smith

- Mejor video británico del año

Anne-Marie- 2002

Calvin Harris, Dua Lipa- One Kiss

Clean Bandit con Demi Lovato- Solo

Dua Lipa- IDGAF

Jax Jones con Ina Wroldsen - Breathe

Jones Blue, Jack & Jack- Rise

Liam Payne, Rita Ora- For You

Little Mix- Woman Like me

Rita Ora- Let You Love Me

Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen- These Days

- Mejor grupo británico

Arctic Monkeys

Gorillaz

The 1975

Little Mix

Years & years

- Álbum británico del año

Jorja Smith- Lost & Found

The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships

Florence + The Machine- High as Hope

Anne-Marie- Speak Your Mind

George Ezra- Staying at Tamara’s

- Mejor artista femenino internacional

Cardi B

Camilla Cabello

Christine & The Queens

Ariana Grande

Janelle Monae​

- Mejor artista masculino internacional

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

- Mejor grupo internacional

The Carters

First Aid Kit

Brockhampton

Nile Rodgers & Chic

Twenty One Pilots