"Tengo algo que decirte" cambia las denuncias por violencia por casos paranormales

¿Se dirigen a otro tipo de público? El programa "Tengo algo que decirte" nació en Latina como una plataforma para presentar denuncias, en su mayoría de violencia o abuso, y buscar una conciliación entre los involucrados, al mismo estilo de "Caso cerrado". El espacio sigue bajo la conducción de la abogada Lady Guillén y se confirmó una nueva temporada para este 2019.

Muchos televidentes se han llevado una inesperada sorpresa al ver que los contenidos que emitía el programa "Tengo algo que decirte" han cambiado radicalmente. Al parecer, el nuevo formato estaría dirigido a otro tipo de público. Antes de que culmine el mes de febrero se han presentado casos de actividad paranormal en casas de vecinos de la capital.

Incluso, se realizan enlaces en vivo con las víctimas que estarían siendo afectadas por presencias demoníacas que no los dejan vivir tranquilos. La conductora de televisión Lady Guillén no duda en dar su opinión frente a estos casos, mostrándose totalmente en contra de las personas escépticas que no creen en las apariciones paranormales.

Especialistas en el tema son invitados al programa "Tengo algo que decirte" para evaluar los casos y dan posibles soluciones a las familias, que en su mayoría, acuden al equipo de producción de Latina para poder pedir una asesoría especial para acabar con esos hechos perturbadores.

El espacio conducido por Lady Guillén en Latina debutó en la televisión en el mes de octubre del año 2016, alcanzando el octavo lugar de los programas más vistos de la semana con solo 11 puntos de rating.

Último programa de "Tengo algo que decirte"

Programa más visto de Lady Guillén