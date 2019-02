¿Álamo Pérez Luna será el siguiente invitado en 'El valor de la verdad? [FOTO]

Álamo Pérez Luna anunció en entrevista que renunció al programa de Magaly Medina hace una semana. El motivo de su salida fue el carácter de la conductora.

"Yo trabajo en televisión hace casi 30 años y ya no estoy para hacerlo con incomodidad. Magaly Medina tiene un carácter muy complicado, una personalidad difícil, creo que la tranquilidad no tiene precio y ahora estoy tranquilo. Me acabo de comprar un 'depa', voy a ser abuelo por primera vez y estoy feliz", señaló el periodista al diario Trome.

Su salida de ATV, ha hecho pensar a sus seguidores que podría llegar al programa de Beto Ortiz, recientemente estrenado 'El valor de la verdad', como invitado, pues como se recuerda ellos han trabajado juntos en varias oportunidades y así lo han hecho saber ambos.

Sin embargo, Álamo decidió usar su cuenta oficial de Twitter para responder la interrogante de un usuario identificado como 'Mister Holland' quien le escribió lo siguiente: "Jajajaja, ¿te sentarías en el sillón rojo Álamo?", a lo que el periodista respondió: "Lo veo difícil, my friend".

Con esta respuesta, el periodista descarta, por el momento, sentarse en el tan temido sillón rojo. Por su parte, Beto Ortiz no se ha pronunciado al respecto, pero en una entrevista aseguró que su producción ya maneja los nombres de los futuros invitados a 'El valor de la verdad', que inició con pie derecho pues a las 11:10 p.m. registró 23.2 puntos de rating, mientras que su competencia directa que fue Gisela Valcárcel solo alcanzó 6.8 puntos.