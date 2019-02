Cardi B y las razones por las que eliminó su cuenta de Instagram [FOTOS]

El último fin de semana, Cardi B fue galardonada con un Grammy al Mejor Álbum de Rap por Invasion of Privacy, sin embargo, sus seguidores no pudieron felicitarla porque la cantante decidió eliminar su cuenta de Instagram, sin explicación alguna.

Se desconocen las razones por las que la rapera tomó la radical decisión, sin embargo se han especulado algunos motivos a raíz de la última publicación que compartió tras ganar el premio.

PUEDES VER Cardi B es viral en redes por el vestido que usó en los Grammy 2019

El último post que la intérprete de 'I like it' fue un video en el que contaba lo difícil que había sido terminar su disco estando embarazada: "Estaba deprimida porque todo el mundo sospechaba que estaba embarazada y constantemente decía que por qué había elegido este momento para ello", se le escuchaba decir a la cantante, sin embargo, esta publicación no fue bien recibida por sus seguidores y detractores y se vio obligada a eliminar el video y horas más tarde eliminó su cuenta de Instagram.

Algunos mensajes que dejaron los usuarios de Instagram eran insultos hacia su bebé de siete meses, también se refirieron a su música y especular de cómo distribuye sus ganancias.

Pero la cantante reactivó su cuenta y no dudó en dejar un mensaje a todos sus seguidores: "Ok, ya regresé de mi retiro para anunciar que tengo una nueva canción que saldrá el viernes a la medianoche con Bruno Mars", escribió la rapera. El post estuvo acompañado de una imagen de la cantante al lado del estadounidense, quien también ha sido galardonado en muchas ocasiones por la academia.