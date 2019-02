Dayanara Torres reveló que fue diagnosticada con cáncer [VIDEO]

Dayanara Torres, expareja de Marc Anthony y Miss Universo, confesó que tiene cáncer a la piel y gracias a la insistencia de su novio pudo ir hacerse los chequeos y conoció que padece de este mal. Ahora tomará los tratamientos necesarios para combatir la enfermedad. Vía Instagram, la exreina de belleza contó hace algunas horas lo que vive al enterarse del melanoma.

“Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel ‘melanoma’, por una área y un lunar que me apareció y no le presté atención, mi prometido Louis me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de un biosa y una segunda cirugía, este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos”, comentó en el video que colgó en Instagram.

La conductora de TV sostuvo que está en la espera del tratamiento que llevará en los próximos días. “Ahora, esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido”, siguió en el clip.

La exesposa de Marc Anthony hizo un llamado a la gente para que pongan atención en su salud y ante cualquier cambio en su cuerpo acudan con el médico. "Si ves algo o sientes algo diferente en tu cuerpo, chécate. No tenía idea de que el cáncer de piel se puede ir a cualquier otra parte de tu cuerpo", comentó en el video de Instagram.





Melanoma

De acuerdo con la OMS, el melanoma maligno es más común entre gente de tez pálida, con ojos azules y pelo rojo o rubio. Alta exposición a los rayos UV es otro factor de riesgo.

Tipos "ABCD"

A de Asimetría: Si las dos mitades del lunar no son iguales.

B de Borde: Es importante analizar si los bordes del lunar son irregulares.

C de Color: Otra señal de alarma es si notas que el color del lunar se intensifica o cambia, o también si se presentan áreas azuladas o rojizas.

D de Diámetro: Es necesario poner atención si el lunar mide más de 6 mm.