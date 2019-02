Adam Levine sedujo a sus fans con sexy baile sobre el escenario del Super Bowl 2019

Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados de todos los años y justamente la expectativa está en la presentación de los artistas de este 2019. Uno de los que iba a robarse todas las miradas es Adam Levine, vocalista de Maroon 5. El cantante cantó sus mejores temas e hizo vibrar a su público.

Desde el escenario Adam Levine cantó “Sugar", "Moves Like Jagger", "This Love", “She will be loved” y entre otros populares canciones, pero transcurso su presentación el intérprete asombró a sus seguidores con un acto poco usual en él. El estadounidense se quitó el bibiri sin problemas en el show y las fans “enloquecieron”.

El vocalista de Maroon 5 mostró toda su anatomía musculosa y sus tatuajes lo que provocó que en las redes los cibernautas empezaran a comentar que fue “lo mejor del Super Bowl 2019”. “La mejor parte de

Maroon 5 fue cuando Adam Levine se encueró", "A mí sí me gusta y siempre me gustará todo lo que haga Adam Levine", "Que hombre para más guapo", "Todos los momentos de la vida mejoran si añades a Adam Levine sin camisa", "Cásate conmigo", "Lo mejor de Maroon 5 fue cuando Adam Levine se quitó la camisa”, señalaron los seguidores de la banda estadounidense.



Reacciones

Críticas

Adam Levine respondió a sus críticos luego de aceptar invitación de los organizadores del Super Bowl 2019. "Cuando echo la vista atrás a cada uno de los shows del intermedio de la Super Bowl... la gente simplemente no puede, es como un impulso insaciable de odiar un poco. No estoy en la profesión correcta si no puedo manejar un poquito de controversia. Es lo que es. Lo esperábamos. Nos gustaría seguir adelante", contó Adam Levine a Enterteinment Tonight.

Sobre el show que presentará en el escenario del Super Bowl, Adam Levine dijo que destacará la presencia musical de diversos artistas afroamericanos.

"Silencié todo el ruido y me escuché a mí mismo y tomé mi decisión basándome en cómo me sentía al respecto… El espectáculo es la música. Nosotros hablamos a través de la música, y este es el show que va a tener la mayor presencia del hip-hop -con colaboraciones de Big Boi y Travis Scott- de la historia", agregó el vocalista de Maroon 5.