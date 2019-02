Lesly Águila sorprende con repentino look en Instagram tras su ruptura con Franck Mendoza

La cantante de ‘Corazón Serrano’, Lesly Águila, terminó su romance con el cumbiambero Franck Mendoza hace un mes y quiso renovar su apariencia por lo que cambió de look. Vía las historias de Instagram contó que se cortó el cabello y se cambió de color para estar en la última tendencias del verano.

“Encantada con mi cambio de Look. En manos de profesionales ¡Si, señores Volví al rubio!”, comentó en la leyenda de las fotografías que colgó en Instagram. En menos de una hora superó los 3500 ‘Me gusta’. Sus fans no dudaron en comentar lo bien que le quedaba ese color.

“Te queda hermoso mi reina", "Te quedo lindo. Realza tu belleza bendiciones", "Que guapa éxitos", "Realmente muy hermosa", "Si ni que decir está muy bonito tu cambio de look estas hermosa", "Hermosa como siempre", "Rubia o de cualquier color siempre serás mi diva", "Hermosa Lesly, se nota el cambio en tu vida, éxitos”, son algunos de los comentarios que dejaron sus fans al ver las fotografías.

Romance



Hace un mes Lesly Águila sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al confirmar que dejó en el pasado a Franck Mendoza, debido a que el joven habría jugado con su corazón "de la peor manera", por ello hoy decidió presentar a su nueva pareja.

"¡En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan! ¡Permití que me rompieran el corazón de la peor manera! Y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia", indica el texto de Lesly Águila en Instagram