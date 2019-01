Susy Díaz generó polémica con versión de conocido tema de Jennifer Lopez

Al mismo estilo de Jennifer Lopez, Susy Díaz intentó robarse todas las miradas al presentar su versión del tema 'El Anillo' en el programa 'El Reventonazo de la Chola'. La polémica figura de la televisión peruana dejó perplejos a los asistentes en el programa de América TV, así como a la misma conductora de la emisión de espectáculos del noticiario de medio día del canal antes mencionado.

"¿Tú has escuchado la versión de 'El anillo pa cuándo' de Susy Díaz?", le preguntó 'La Chola Chabuca' a la salsera Daniela Darcourt, quien no pudo ocultar una expresiva sonrisa para luego admitir un simple "La acabo de escuchar".

En tanto, Sheyla Rojas se sumó a la conversación para revelar que le gustaría poner la canción en su matrimonio.

En otro momento, 'La Chola Chabuca' en complicidad de la cantante bromeó sobre el particular y sin más preámbulos presentó la controversial versión de 'El anillo' de Jennifer Lopez en la voz de Susy Díaz.

"Me tratas como una gatita, me das lo que pido. Tú tienes la edad y el dinero que yo necesito. Cuando estamos juntos te juro que me sobra la plata.....Tú me has comprado todo lo que he estado pensando.Ya lo tengo todo, ¿y el anillo pa cuando?", se le oye cantar a Susy Díaz en su versión del exitoso tema de Jennifer Lopez.

Con un ceñido vestido rojo, Susy Díaz interpretó la canción de Jennifer Lopez, rodeada de dos fornidos bailarines que realizaron sensuales pasos frente a las atentas miradas de los asistentes en el programa la popular 'Chocla Chabuca'.

Silvia Cornejo, conductora de espectáculos en el noticiario de América Noticias, no pudo ocultar su amplia sonrisa al concluir la nota sobre la polémica versión de 'El anillo' en la inconfundible voz de la siempre irreverente Susy Díaz.

Susy Díaz presenta la versión de 'El Anillo', exitoso tema de Jennifer Lopez