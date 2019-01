El Papa anula matrimonio de Gina Lollobrigida y Javier Rigau

Después de una larga batalla en los tribunales, el matrimonio de la mítica actriz Gina Lollobrigida, 91 años, y el polémico empresario catalán Javier Rigau Rafols (57), llegó a su fin. El enlace fue anulado por el Tribunal de la Rota Romana, que consideró que "vínculo no ha existido". La pareja se conoció en una fiesta en Mónaco, cuando ella tenía 57 años y él 23, un romance imposible que acabó en un matrimonio celebrado por poderes en 2010.

La musa del cine italiano, que compartió su época dorada con Sophia Loren y Claudia Cardinale, se ha sentido rejuvenecida y entusiasmada al recibir la información del alto tribunal eclesiástico de la Santa Sede, hasta el punto de exclamar: "Soy nuevamente una señorita", reseña el diario español ABC. La anulación del matrimonio está firmada por el Papa Francisco: "Finalmente. La verdad tenía que imponerse. Además, el hecho de que haya sido el propio Pontífice a firmar la sentencia de anulación del matrimonio, me llena todavía más de alegría. Aquel individuo (Javier Rigau) no paraba de hacerse publicidad a mi costa. Pero, sobre todo, ponía en duda mi credibilidad y pretendía derechos que no tiene sobre mi patrimonio", dijo la famosa actriz.

El matrimonio de Gina Lollobrigida y Javier Rigau se inscribió el 29 de noviembre 2010 en una iglesia de Barcelona. Según Rigau, "se validó como matrimonio canónico ante el Arzobispado de Barcelona". La actriz no participó, limitándose a firmar un poder especial ante notario. Tres años después, ella presentó denuncia por "engaño y estafa", argumentando que ella firmó un documento, a petición de Javier Rigau, para un acto notarial relacionado con un juicio, pero no para un matrimonio. "Encontré por internet un papel según el cual nos casamos…Él solo quiere heredar mi patrimonio", reiteró siempre la actriz al contar su versión en numerosas ocasiones.