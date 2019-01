Yalitza Aparicio da sus primeras declaraciones tras ser nominada al Oscar [VIDEO]

La protagonista de "Roma" de Alfonso Cuarón, ha sido nombrada como la revelación de la industria del cine de 2018. Ahora, al saber que estaba nominada como Mejor actriz en los Premios Oscar 2019, se emocionó hasta las lágrimas mientras escuchaba la lista completa de nominados, según se ve en el video que publicó en su cuenta de Instagram, la cual generó distintos comentarios en las redes sociales.

La nominación y la reacción que tuvo Yalitza Aparicio tras ser nominada al Oscar motivó a que el programa Despierta América trate de entrevistarla y escuchar sus primeras declaraciones tras ante impresionante noticia que, sin duda, deja muy en alto a México. Además contó cómo fue reacción que tuvo su noticia frente a la noticia.

"Estoy muy contenta. La verdad fue algo sorprendente, no sé qué más decir. Estoy contenta, porque como saben hay otras nominaciones como película y se va hablar de lo que se hace en México y eso es increíble. Hablé con mi familia, me felicitaron, están muy contentos. Sinceramente, no me levanté temprano, me quedé dormida, me despertaron. Lloré", comentó emocionada la protagonista de la película "Roma", quien está mominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2019.

Recordemos que ante el nombramiento de Yalitza Aparicio a los Oscar 2019, Salma Hayek, quien fue la primera actriz mexicana en obtener una nominación en los Premios Oscar en la categoría Mejor Actriz, envió emotivo mensaje a la protagonista del film de Alfonso Cuarón mediante su cuenta de Instagram.

"En el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades, Yalitza, por tu merecida nominación. Ojalá que esta vez tu sí te lo lleves", escribió Salma Hayek.



Video de la entrevista del reportera de 'Despierta América' a Yalita Aparicio tras su nominación como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2019

La reacción de Yalitza Aparicio al enterarse que está nominada en los los Premios Oscar 2019. Video de Instagram.