Pau Donés desaparece de las redes sociales

Tras el anuncio de su retiro de los escenarios, el vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, también cerró, al parecer definitivamente, sus redes sociales y no ha dejado rastro de su existencia.

El intérprete que libra un a dura batalla contra el cáncer de cólon desde hace tres años, anunció en agosto pasado que se retiraba del mundo de la música después de 20 exitosos años de carrera. El 4 de enero de este año, Pau, oficializó su despedida con un emotivo video en el que daba las gracias a su público por la conexión y la unión que había tenido con sus fans durante todos esos años.

Antes de esto, Pau Donés era una de las personas más activas en las redes donde solía colgar fotos, vídeos y bromas con sus seguidores. Desde el anuncio de su marcha el pasado 4 de enero, no solo ha dejado de subir contenido, sino que estas han desaparecido. Ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram. Ni Pau Donés ni Jarabe de Palo tienen ya perfiles en las principales plataformas. Sus imágenes no se ven y sus usuarios han dejado de existir. Un paso más en la desaparición total de Donés, que no quiere dar más pistas acerca de su paradero.

En una entrevista en octubre pasado al diario El País, Pau Donés dijo que quería retirarse para dedicarle más tiempo a su vida y principalmente a su hija. "No es por el cáncer. El primer concierto de la gira del año pasado lo hice con la bomba de infusión puesta y no importó. El cáncer me hizo parar, sobre todo por las secuelas de las operaciones, pero esta decisión la tenía tomada desde hace tiempo. Me toca, me lo merezco. Llevo 20 años a tope y necesito hacer un cambio. Cada vez hago menos planes y me fijo más en el presente. Hago las cosas que me apetece y no hago lo que no quiero. El nivel de conformismo en el que vivimos está muy bajo, enseguida nos contentamos con cualquier cosa. Tengo ganas de arreglarme e ir al cine, ir a comer con amigos, pasear por la montaña, hacer surf, pero sobre todo, de estar con mi hija”, declaró aquella vez.