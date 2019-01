Ricardo Darín desmiente a modelo tras denuncia por acoso sexual [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo argentina Romina Seferian hizo pública una denuncia por acoso sexual en contra del actor Ricardo Darín.

La modelo señaló que durante una fiesta en el 2011, en una conocida discoteca de Buenos Aires, el actor de 'El Secreto de sus Ojos' la manoseó. "Le decís a Ana Rosenfeld (exabogada de Juan Darthés) que no defienda a Darthés y vos me metiste la mano por abajo de mi calza cortada Ricardo Darín. Sos un caradura", escribió la modelo.

Además en una entrevista en un programa argentino, Seferian señaló que Florencia Bas, esposa de Darín, estuvo presente en la fiesta, y que al ser testigo de la situación la atacó. Se supo, que hace siete años, Romina contó lo sucedido con la esposa de Ricardo, pero señaló que el ataque se debió a una escena de celos.

Por su parte, Ricardo Darín se refirió al tema luego que una seguidora lo etiquetara en una publicación: "No entiendo... ¿Cuál es la verdadera historia? ¿La de 2011 o la de ahora?", escribió la usuaria identificada como 'Ceci'. A lo que el actor no dudó en responder: "Ninguna delas dos Ceci. Gracias", la seguidora del actor no dudó en lamentar la situación por la que atraviesa el actor.

Darín no ha dicho nada más al respecto, pero su hijo conocido como 'Chino' Darín, no dudó en contar que él estuvo presente en dicha celebración y que lo dicho por la modelo es una mentira. "Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que "es todo un caballero", búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después", escribió el también actor en su cuenta oficial de Twitter.