Lana Condor y Noah Centineo firmaron increíble pacto antes de grabar 'A todos los chicos de los que me enamoré'

Lana Condor y Noah Centineo siguen dando que hablar luego de protagonizar la taquillera película de Netflix 'A todos los chicos de los que me enamoré'. Después del rotundo éxito que tuvo el filme en diciembre pasado, los fans esperaban que el romance de los actores traspase la pantalla grande.

Pero no será el caso. En una visita al famoso programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, Lana Condor aseguró que antes de empezar a rodar la película ambos pactaron no mantener una relación sentimental. Según la actriz, para que la película funcionase, los actores debían ser mejores amigos y profesionales.

“Fue justo antes de rodar la película, todavía nos estábamos conociendo, y yo empecé a sentir algo”, le contó la artista vietnamita-estadounidense al presentador Jimmy Fallon. Y agregó: “Hicimos lo mismo que en A todos los chicos de los me enamoré. Hicimos un contrato con algunas claúsulas. Estoy contenta por haberlo hecho, porque resulta que la película ha ido genial y ahora estamos haciendo la secuela”.

Pero no sería cosa nueva que los protagonistas que interpretan a una pareja en la ficción traspasen su romance de la gran pantalla a la vida real. Ejemplo de ello es el amor que nació entre Brad Pitt y Angelina Jolie luego de grabar la película Sr. y Sra. Smith o la relación sentimental entre los actores Andrew Garfield y Emma Stone que nació mientras grababan la película El sorprendente hombre araña.

Recordemos que 'A todos los chicos de los que me enamoré fue una de las cintas más vistas en Netflix durante el 2018. Esto motivó a la plataforma a poner en planes la segunda entrega del filme, la cual seguirá narrando la historia protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo.