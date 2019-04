Kristen Bell y el escote más osado de los Globos de Oro 2019 [FOTOS]

El último domingo 6 de diciembre se celebró los Globos de Oro 2019 en el hotel Beverly Hilton, Los Ángeles (California, Estados Unidos). Uno de los momentos más esperados fue la alfombra roja (red carpet, en inglés).

Entre las personalidades que llegaron a la alfombra roja de los Golden Globes 2019, instalada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, estuvieron el cantante Ricky Martin, Lady Gaga, Emily Blunt, entre otros.

Pero la que más llamó la atención fue Kristen Bell, quien fue nominada a 'Mejor actriz en una serie de televisión' a los Golden Globes 2019 por su papel de Eleanor en la comedia "The Good Place".

En dicha categoría, Kristen Bell compite con Candice Bergen (Murphy Brown), Alison Brie (Glow), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y Debra Messing (Will & Grace).

Kristen Bell acaparó las miradas por el gran escote de su vestido, por el que se ganó decenas de elogios en las redes sociales.

"The Good Place", una de las comedias más divertidas, está disponible en Netflix. La serie se centra en cuatro personajes que, al morir, por error llegan al "lugar bueno" del otro mundo y deberán unirse para convertirse en personas dignas de permanecer en el sagrado lugar.

"The Good Place", que fue aclamada por la crítica y que ha ganado una legión de fanáticos bastante numerosa en las redes sociales, también fue nominada a ‘Mejor serie de televisión: Musical o Comedia’. Compite contra Barry (HBO), Kidding (Showtime), The Kominsky Method (Netflix) y The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon).

Kristen Bell feliz por su nominación a los Globos de Oro

La actriz estadounidense de 38 años se sorprendió con su nominación para los Globos de Oro. Vía Instagram, Kristen expresó su asombro por su primera nominación a un premio tan grande.

Para festejar la nominación, Bell hizo una publicación haciendo referencia a su personaje en la serie. En la publicación, la actriz escribió todas sus frases características alrededor de una foto de su querido personaje y las replicó en el mensaje con el que acompañó la imagen.



"Todavía no puedo creer que los preciosos amigos de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood me hayan nominado para un Globo de Oro. Mi primer pensamiento fue que era una maldita mentira pero ¡es verdad!", expresó Bell.