Los protagonistas de los Globos de Oro

Desde las 8 de la noche (hora peruana), del domingo, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood entregará los Globos de Oro a las figuras de cine y televisión en las categorías de drama y comedia. La gala, llamada también ‘antesala a los Óscar’, contará con un despliegue de estrellas que asistirán como presentadores, entre ellos Halle Berry, Harrison Ford, Julianne Moore, Nicole Kidman, Emma Stone, Catherine Zeta Jones y el ganador de la edición pasada a mejor actor de reparto, Sam Rockwell (por Tres anuncios por un crimen), quien subirá al escenario con la actriz y activista Jessica Chastain (Globo de Oro 2013 por La noche más oscura).

Las nominaciones en las categorías de cine están lideradas por Vice (6), The favourite (5), Green book (5), A star is born (5), Roma (3) y Bohemian Rhapsody (2). En cuanto a intérpretes, la favorita a mejor actriz de drama es Glenn Close por La esposa. Christian Bale (por su transformación en el vicepresidente de EEUU, Dick Cheney) es favorito en la categoría a mejor actor de comedia.

La conducción

La actriz de la serie ‘Grey’s Anatomy’ Sandra Oh y el comediante Andy Samberg serán los “coanfitriones” de la gala, según precisa The Hollywood Reporter. Ambos señalaron que se mantendrán alejados de la política. “Todos están deprimidos, y tal vez sea una razón para que todos puedan aprovechar un poco de tiempo para reír y celebrar. No es para ignorar nada, pero pasamos mucho tiempo todos los días revolcándonos en muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo que son realmente deprimentes”, declaró Samberg.

En tanto, la actriz quizá preferirá dejar el protagonismo para los actores (presentadores y ganadores). “El trabajo de ser un anfitrión es realmente estar ahí para apoyar a todos los nominados y aquellos que toman esa plataforma para decir lo que quieran. No estoy interesada en (hablar de Trump) en absoluto”.

En ese sentido, los Globos de Oro generan siempre expectativa por los discursos. El año pasado, Natalie Portman aprovechó sus segundos como presentadora para reclamar la falta de mujeres cineastas y se hizo viral. “Y he aquí los nominados, todos exclusivamente masculinos”, dijo cuando subió a entregar el premio a mejor director, acompañada de Ron Howard. El tema vuelve a ser recurrente en esta edición, ya que han sido nominados solo hombres.

Televisión

- Los Globos de Oro a lo mejor de la televisión los lidera FX (11), seguido por HBO (10) y Amazon Prime Video (10). Netflix quedó en cuarto lugar con 8 nominaciones. La serie ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’ tiene cuatro nominaciones. ‘The Americans’, ‘Sharp Objects’, ‘Homecoming’ y ‘Barry’ siguen con tres nominaciones.