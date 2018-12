Instagram: Beto Ortiz hizo un anuncio sobre su permanencia en ATV [FOTO]

Beto Ortiz mantiene informados a sus seguidores de todo lo que hace a través de su cuenta oficial de Instagram y fue precisamente este medio por el que hizo un anuncio importante con referencia a su permanencia en ATV.

"Gracias a todos ustedes por estos 2 intensos años de buena sintonía. Nuestro ciclo en ATV ha llegado a su fin. Gracias por tanta libertad y...¡hasta pronto, amigos! para este episodio", fue lo que escribió el conductor de 'Beto A Saber', además acompañó el mensaje con una fotografía de él en el set.

Esta publicación generó mucha sorpresa entre sus seguidores porque el pasado 14 de diciembre, el periodista anunció por esta misma red social que se iba solo de vacaciones: "La última noche que pasé contigo... ¡Hoy todos los que hacemos BETO A SABER nos vamos de vacaciones! Pero no los abandonaremos porque dejamos programas hechos hasta el próximo viernes 21 de diciembre... Lástima que terminó el festival de hoy, pronto volveremos con... ¡Nos vemos el 2019!"

La publicación que anuncia su salida de ATV alcanzó los 600 'me gusta' en menos de una hora. "Ya me parecía raro no verte en el spot de fin de año", "Beto y ahora donde estarás..no hay nada más que ver los otros programas son aburridos... Vuelve Beto" y "No eran vacaciones, ahora te despides no malogres el 2019 pues", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la instantánea.

¿Tendrá algo que ver la llegada de Magaly Medina al canal, con la salida de Beto Ortiz?