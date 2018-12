Rodrigo González trolea a Beto Ortiz y recuerda el Miss Universo 2015 [FOTO]

El pasado 24 de diciembre se anunciaron los ganadores de “Lo mejor del 2018” , la encuesta realizada por LaRepublica.pe. Una de las categorías era: 'Mejor presentador de TV', donde se coronó como ganador Rodrigo González por 'Válgame Dios' con un 37.2%, desplazando a Bruno Pinasco quien obtuvo un 20.2%.

Los nominados en esta categoría fueron: Beto Ortiz (Beto a saber en ATV), Rodrigo González (Válgame Dios), Cristian Rivero (Los 4 finalistas), Bruno Pinasco (Cinescape), Adolfo Aguilar (Yo Soy), Andrés Hurtado (Porque hoy es sábado con Andrés), Aldo Miyashiro (La banda del Chino) y Jesús Alzamora (La gran idea).

Y fue precisamente Beto Ortiz, quien después de unos días compartió un curioso mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Recién me entero que gané una votación del público como “mejor presentador de TV”. Muchas gracias a todos los que votaron. Para mí, ganar en una encuesta de La República es como golear a Bolivia en La Paz".

Sin embargo, sus seguidores le hicieron saber que él no había ganado, que el triunfador había sido Rodrigo, quien fue etiquetado en los comentarios. Pero, el popular 'Peluchin' no fue ajeno a lo escrito por lo seguidores de Beto y respondió el tweet: "No importa, igual Beto es el mejor. Yo voté por él", acompañó el mensaje con una imagen del conocido presentador Steve Harvey y al lado la fotografía de Miss Filipinas, trayendo al recuerdo a todos el gran error que cometió en el 2015 cuando le dio la corona a Miss Colombia.