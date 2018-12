Magaly Medina: Madre de ganadora de 'Gran Hermano Vip España' amenaza con demandarla [VIDEO]

El último jueves, llegó a su fin 'Gran Hermano Vip España', reality de Telecinco que tuvo como ganadora a la peruana Miriam Saavedra, quien fue favorita desde el inicio del programa.

Para celebrar su triunfo, el programa Sálvame invitó a la madre de Miriam, pero, desde Perú también estuvo enlazada Magaly Medina, a quien le preguntaron sobre cómo se vive la victoria de la expareja de Carlos Lozano.

"Acá Miriam Saavedra, y debo pincharles el globo, no la conoce nadie. Acá Miriam Saavedra ha tenido un paso muy efímero, tal vez, en un par de entrevistas pro ahí, pero no es conocida en el Perú. Nosotros realmente no estamos celebrando una victoria de una compatriota conocida, no estamos izando la bandera nacional", fue lo que señaló Magaly.

Agregó además que esta victoria se debe a la perseverancia de la modelo y no pudo evitar referirse a Mónica Hoyos y Carlos Lozano. Fue en ese momento que los panelistas del programa español arremetieron contra Magaly, señalando que le había molestado que una peruana gane el reality español. Sin embargo, la conductora peruana no se quedó callada: "A mi como peruana me avergüenza ver a una peruana como ella, porque las peruanas somos mujeres dignas, orgullosas de nosotras, somos mujeres que no necesitamos de un hombre, de un escándalo, en mi caso personal, para hacer noticia y para llegar a donde estamos".

Magaly continúo, "No he llegado al nivel que tengo en la televisión, por haber pasado por la cama de nadie", fue a raíz de ese comentario, que la madre de Miriam Saavedra señaló que tenga más respeto porque la demandaría:"Te voy a demandar penal y civilmente, no sabes con quién te estás metiendo. Nos vamos a ver en el juzgado", mencionó.

Madre de Miriam Saavedra amenza a Magaly con demandarla

La popularidad de Miriam Saavedra

Miriam Saavedra se hizo popular cuando, hace dos años, el televisivo Carlos Lozano la presentó como su novia. Con 24 años, la peruana tiene ahora un largo currículum de apariciones en los medios. En Perú, comenzó como modelo de lencería, aunque su sueño siempre fue ser actriz, profesión en la que también ha hecho sus pininos. En 2016, cuando ya había comenzado su relación con Lozano, Miriam fue una de las participantes del reality 'Supervivientes'.