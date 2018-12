Miss Universo: Descubren que ganadora era cantante en YouTube y su voz impresiona

Toda una celebridad en las redes sociales. El último domingo se llevó a cabo el Miss Universo 2018 en Tailandia. Para este año, la modelo filipina Catriona Gray, logró quedarse con la corona y así disfrutar un año entero de los beneficios que le otorga la organización.



Con el paso de las horas, cibernautas han comenzado a indagar más sobre la vida de la joven y recordar su largo paso por las redes sociales. En YouTube, usuarios vienen viralizando los videos que la joven grabó en el 2012 interpretando populares temas del momento. Su voz es lo que más llama la atención.

El talento poco conocido de Catriona Gray la está haciendo popular en YouTube, ya que desde hace unas horas sus videos cantando temas de Adele, Rihanna y Coldplay son los más escuchados.



Entre las grabaciones se le puede escuchar interpretar el tema 'Set Fire to the rain' de la británica Adele. Con un estilo particular, la joven Miss Universo 2018 logra cantar de inicio a fin la canción, una de las más difíciles de entonar del repertorio de la artista.

Set Fire to the rain - Adele

Stay - Catriona Gray



Conforme la biografía de Catriona Gray, ella fue estudiante del Trinity Anglican School en Cairns (Queensland-Auatralia) y más tarde obtuvo su Certificado de Maestría en Music Theory de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts.



Se informó además que fue la cantante principal de la bandade jazz de su escuela, y también protagonizó las producciones teatrales de su localidad.



Pero Adele no es la única a la que ha versionado. Catriona Gray también ha interpretado temas como Breaking the Law Cover, de Emeli Sande; Stay de Rihanna; Promise this de Cheryl Cole y Every teardrop is a waterfall de Coldplay.