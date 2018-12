Una orgullosa Miss Venezuela muestra cómo vive su familia bajo el poder de Maduro

No olvida a su familia. La modelo Sthefany Gutiérrez, la representante de Venezuela en el certamen de belleza Miss Universo 2018, tomó unos minutos de la ceremonia oficial para poder agradecer a sus compatriotas por el apoyo que ha recibido desde el inicio de la competencia. La bella concursante usó las plataformas Instagram y Twitter para dejar emotivos mensajes a su país.

Sthefany Gutiérrez, quien se convirtió en una de las favoritas del Miss Universo 2018 para los cibernautas, agradeció a sus compatriotas con un extenso mensaje en la red social Twitter, plataforma en la que reveló que ser parte del certamen de belleza más importante se convirtió en "la mejor experiencia de su vida". Esto fue lo que detalló.

"Sólo puedo decir, gracias, mi Venezuela. No se imaginan lo orgullosa que me siento de representarlos, estar ahí no es fácil, pero con amor, dedicación y esfuerzo fue posible. Estoy feliz. Otra vez el Miss Universo nos logro unir y eso es más importante que una corona. Gracias, mi Venezuela".

En la red social Instagram, la bella Sthefany Gutiérrez mostró la realidad que viven sus familiares en Venezuela. Ella compartió una serie de imágenes en la que podemos ver a sus parientes y vecinos reunidos en un descampado, en el que se instaló una pantalla gigante para poder ver su participación en el Miss Universo 2018. En las capturas se pueden ver a sus compatriotas reunidos en el centro de una cadena de casas pre fabricadas.

Felicitó a la nueva reina

La Miss Venezuela usó su cuenta de Twitter para felicitar la victoria de Catriona Gray, Miss Filipinas, en el Miss Universo 2018.

"Felicidades, Cat y a todos los filipinos. Gracias Tailandia por todo tu apoyo y receptividad. Miss Universo ha sido la mejor experiencia de mi vida".