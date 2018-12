Patricia Barreto: “Decidí salir de mi zona de confort”

Tras más de diez años de ausencia, Patricia Barreto vuelve a la televisión como parte de la serie “Los Vilchez”, que llega a la pantalla este 2 de enero en horario estelar. Enfundada en su personaje de la dulce profesora de inicial, Julia, hará dupla con Viviana (Mayra Goñi), su nueva vecina, quien la ayudará a relacionarse con el sexo opuesto. Y es que a Julia, quien ha crecido sobreprotegida por su padre (Guillermo Macchiavello) y su madrastra (Mariella Zanetti) se le presenta un curioso tic cada vez que quiere relacionarse con un chico.

¿Qué te animó a volver a la TV y ser parte de una serie de humor?

Decidí salir de mi zona de confort. Venía haciendo mucho tiempo teatro y apostando por mis propias gestiones. Era bastante esfuerzo en lo personal así que me dije ‘voy a darme un tiempo para respirar nuevos aires, relajarme y no ser tan estricta en el sentido empresarial’. Quería hacer algo que me divierta y la pase bien y que a la gente la guste. Primero se me dio con la película No me digas solterona y, ni bien terminó ese proyecto, llegó este. Pensé que si justo yo pedía eso y venía ‘Los Vílchez’, era por algo.

Pero mucho tiempo te resististe a la TV.

Sí, porque soy bastante disciplinada y perfeccionista y quería hacer una carrera de teatro larga, pero no me di cuenta de que me había ausentado mucho de los medios, de masificarme ante el público. Nadie me conocía. Mucha gente que vio No me digas solterona pensó que ese era mi primer trabajo sin saber que ya tenía en la actuación más de diez años... Fue lindo que me conozcan con la película, sin embargo, hay muchas cosas más que me gustaría que conozcan. Así que vamos a empezar a estar en las plataformas para que puedan conocer mi trabajo y poder invitarlos al teatro también.

¿Qué ha sido lo más complejo de sumarte al engranaje de esta producción que viene desde la primera temporada de “Ven, baila quinceañera”?

Lo más complejo ha sido adecuarme a la estructura de la tele, a ese ejercicio de la repetición, el cual es bastante admirable y diferente al teatro. Eso es lo que más me ha costado, porque con el personaje me divierto mucho. Julia es muy cercano al perfil que tenía en No me digas... , entonces, para no repetir esa personalidad, le busqué matices para hacer algo distinto y que la gente al verlo se divierta y la pase bien.

¿Y estás preparada para esa masificación que esperas de la tele?

Con la película se dio de una manera orgánica, aunque tampoco me volví ‘Cachín’. Pero ahora quiero ver qué tal es el impacto de la tele. Pero lo que más me interesa es que la gente se divierta con esta propuesta sana, con un humor super blanco y con la que se van a identificar.

Eso quiere decir que este retorno no te alejará de las tablas...

No. Está bonito hacer un personaje con los que me dejo llevar y juego, pero también tengo un discurso como artista que es súper importante manifestar para mí, sino me ahogo, siento que no podría, me abandono. Así que dentro del tiempo que tengo, busco un proyecto para desarrollar.

El éxito de No me digas solterona abrió la posibilidad de una segunda parte. ¿Te gusta la idea?

Creo que la productora Ani Alva y Big Bang Films lo tienen en mente, pero siento que a veces esta bien dejar el éxito en el lugar donde está, exprimirlo al máximo anula nuestra creatividad. No soy partidaria de hacer una segunda parte. Si me dicen que ahí termina la película, yo feliz, no porque me asuste el riesgo sino porque siento que hay muchas cosas qué decir y muchas cosas más qué contar y muchos talentos que explotar.

¿Cómo cierras el 2018 y que metas tienes para el año que viene?

Ha sido un año de bastante trabajo, he podido desarrollarme en la conducción con el programa Inéditos en el canal Ipe, hice teatro para adultos, niños y bebes, hice cine y lo cierro grabando “Los Vílchez”. Ha sido un año política y socialmente duro para el país, pero satisfactorio a nivel personal, estoy súper contenta con lo que estoy consiguiendo y se viene un año con lindos proyectos. Seguiré en el canal Ipe con un proyecto nuevo, se vienen giras con teatro, tengo un proyecto de cine para setiembre y espero que “Los Vílchez” sea un éxito