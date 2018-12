Combate: Participantes se despidieron con emotivas palabras [VIDEO]

El último viernes, tal como lo anunció Gian Piero Díaz, Combate llegó a su fin. El gran ausente fue Renzo Schuller, que por motivos personales, no pudo estar en el programa, sin embargo el popular 'Pipi' habló en representación de ambos.

El programa inició con la competencia tradicional, rojos y verdes se enfrentaron en los juegos de siempre, coronándose como campeón de la última temporada, el equipo verde liderado por el chileno Pancho Rodríguez.

En el ultimo bloque los participantes tuvieron que dejar los uniformes en un baúl, no si antes despedirse del programa. Fue Gian Piero quien inició este momento. "Hoy termina Combate, esto podría sonar a manera de cuento, a manera de querer venderles algo, pero cuando se den cuenta que Combate nunca volvió, tal vez algunos que son un poquito incrédulos se van a dar cuenta que así fue que Combate no va más en la televisión peruana", fueron las palabras del conductor.

Israel Dreyfus, unos de los combatientes que estuvo desde el inicio del programa inició la entrega de uniformes. "Es difícil, no porque esto se termine, es difícil imaginar que no volveré a compartir un espacio con todos tus amigos, hermanos, contigo, con Cathy [...] estoy triste y a la vez emocionado porque tengo el placer de cerrar este libro que yo mismo lo empecé hace ocho años", no pudo evitar emocionarse el chico reality y derramó algunas lágrimas durante su mensaje.

"Quiero agradecer a todos los de producción que me entienden así de 'loquita' que soy, me han sabido aceptar, jamás me han juzgado... Me voy sabiendo que di todo", fueron las palabras de Michela Elías, la segunda en dejar el vestuario en el baúl.

Zumba, un competidor histórico del programa, llegó al lado de Gian Piero con mucha nostalgia. 'Pipi' lo recibió diciendo que al chico reality le cambió la vida el programa. "Antes de entrar a Combate, viajé a Bolivia, dormí en la calle. Me fui a Chile, trabajé en una chacra vendiendo tomates, pero yo nunca agaché la cabeza. Y Milu Martinez me llamó, ingresé, me eliminaron y yo estuve en la puerta esperando que me den una segunda oportunidad y me la dieron", por su parte, el conductor aprovechó de contar una anécdota. "A Zumba lo eliminan en la primera temporada y se quedó sin trabajo, no es broma, él luchó por lo que él quería, con Renzo convencimos a Marisol Crousillat a que haga las coreografías, y así Zumba volvió en una segunda temporada".

Por su parte, Bruno Agostini, aprovechó el momento para contar un hecho particular que le sucedió con relación a Combate. "Yo llegué hace cinco años con mi hermano, y hace tres semanas le dije a Fabio, mira esta es mi familia, esta fue mi casa durante muchos años, necesito que le pidas perdón a 'Pipi' y a 'Shushu' porque si yo me voy de Perú y me voy de este programa que fue lo más lindo que me pasó en la vida necesito que hagamos bien las cosas. Mi hermano me dijo tienes razón, pero me da vergüenza, él vino y se pudo delante de 'Pipi' y 'Shushu' y yo para ver llorar a mi hermano es tan difícil, y vi que le temblaba la voz y se iba a poner a llorar, con lo animal que es mi hermano se dan cuenta lo fuerte que es". Gian Piero aseguró que disculpó a Fabio Agostini al día siguiente que cometió el error.

Mira aquí el último programa de Combate

Todos los combatientes no pudieron evitar la lágrimas y se despidieron arengando la frase que los acompañó durante ochos años "Combate es bacán".