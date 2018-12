Juliana Oxenford reveló que Monique Pardo animó su despedida de soltera [FOTO]

Juliana Oxenford sigue dando detalles de su hermosa boda que celebró el 1 de diciembre en Pachacámac, pero nadie conoció que la periodista de Latina tuvo una despedida de soltera a su estilo. La conductora de 90 Central no tuvo mejor idea que contratar como animadora de la fiesta a la artista peruana Monique Pardo.

Desde su cuenta de Instagram Juliana Oxenford subió una foto y contó que la intérprete de “Caramelo” estuvo presente en su reunión de soltera antes del día más esperado de su vida. “Con mi amiga del cole, la gran Monique y su caramelo”, señaló junto a la fotografía que colgó en su red social.

En la instantánea se aprecia a la conductora de 90 Central posar con un velo de novia y un tutú mientras que Monique Pardo usó su clásico vestido rojo. La artista posó seria para el lente del fotógrafo. Aunque no dio más detalles de la celebración, la periodista disfrutó del momento, tal como se aprecia en la imagen.

La publicación tiene 9 mil ‘Me gusta’ y en nueve horas cientos de comentarios señalando que Juliana Oxenford tuvo una buena elección al contratar a Monique Pardo como animadora pues es una mujer muy divertida y encantadora.

No perdona a Gerson



Gerson Taype no acudió a la boda de Juliana Oxenford por lo que ella no lo disculpa por semejante desaire. “Muchas felicidades Juliana y perdóname por no asistir”, comentó Gerson Taype al ver la publicación donde se leía: “Mi esposo y yo”. Ante esto, Juliana Oxenford se mostró fastidiada y le contestó tajante a su amigo: “No te perdono”. Tal parece que la figura de Latina no disculpará a al periodista deportivo por el desplante.



