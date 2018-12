Jennifer Aniston revela la increíble razón por qué teme ser madre [FOTO]

Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio remecieron la prensa rosa en las últimas horas, luego que se filtrara información sobre un incipiente romance entre los actores.

De acuerdo con algunos portales de espectáculos, Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio llevarían varios meses saliendo, incluso, uno de los amigos de su entorno confirmó la relación al aducir que ambos se habrían estado viendo en secreto para no despertar rumores, pero todo tomó más fuerza cuando la protagonista de la famosa serie Friends asistió como invitada especial al cumpleaños número 44 de Leo en Los Ángeles.

Ahora, Jennifer Aniston habló sobre sus matrimonios que tuvo con Brad Pitt y Justin Theroux. Además, la actriz reveló que le 'aterra' la idea de ser mamá, asegurando que no es la persona adecuada para vivir este tipo de experiencia.

"Para serte totalmente sincera, me parece una perspectiva aterradora (la de ser madre). Hay gente que está hecha para convertirse en esposas y tener bebés, pero yo no sé si tengo el instinto para ello, no estoy segura de que saliera de mí de forma natural", manifestó Jennifer Aniston en una reciente entrevista para el magazine 'Elle'.

En cuanto a Brad Pitt y Justin Theroux, la actriz de 'Friends' adujo que ambos son exitosos, pero la felicidad fue la prioridad en ambos casos.

"Creo que mis matrimonios fueron muy exitosos, en mi humilde opinión. Y cuando los dos llegaron a su final, fue el productor de una decisión meditada en la que dos partes elegimos ser felices, y a veces la felicidad no se encuentra dentro de un matrimonio", expresó.

En esa misma línea, Jennife Aniston admitió que inicialmente creyó que su relación sería "como de cuentos de hadas", que duraría para toda la vida.

"Por supuesto que hubo muchos baches y que no todo fue fantástico, pero en último término solo tenemos una vida que vivir y hay que disfrutarla al máximo. No pienso quedarme en una situación en la que no me siento cómoda solo por miedo a no ser capaz de sobrevivir sola. Cuando algo no funciona se acaba y ya está. No es necesariamente un fracaso, creo que tenemos que librarnos de cierto clichés y convenciones que son fruto de mentes estrechas", aseveró.

¿Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio inician relación?