TEKASHI 6IX9INE: drama familiar atormenta al cantante desde niño [FOTOS]

El cantante TEKASHI 6IX9INE ha cobrado fama en los últimos meses por la cadena de problemas que ha tenido con las autoridades. Sus acciones lo han llevado a ser detenido por varios delitos, entre ellos crimen organizado, acusación que está siendo evaluada por los tribunales.

Su reciente fama generó que sus seguidores se hagan muchas preguntas sobre él. En Internet no se encuentra mucha información sobre su vida, por lo que canales especializados en YouTube han reunido datos que han expuesto amigos cercanos a la estrella de la música.

TEKASHI 6IX9INE nunca ha escondido la vida difícil que le tocó enfrentar desde muy joven. Fue uno de esos momentos los que marcaron su infancia. Una mala decisión lo atormenta desde entonces, incluso se animó a narrarla en una entrevista que brindó cuando su carrera musical estaba en pleno auge.

El intérprete TEKASHI 6IX9INE vivió un drama familiar cuando era pequeño. La ausencia de su padre biológico, al cual nunca conoció, y fallecimiento de su padrastro fueron dos acontecimientos que provocaron que se sienta culpable. En una entrevista que brindó a medios de comunicación explicó que su figura paterna le pidió que lo acompañe a comprar, este no quiso hacerlo, decisión que se lamentó tras su asesinato. Esto fue lo que contó sobre el lamentable hecho que no logra perdonarse.

"Me odiaba por esa m... Porque como una hora antes de eso, mi papá me pidió que fuera al supermercado con él. Le dije que no, no voy a ir, ve tú y nunca regresó".