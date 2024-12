Joven recibe dinero en intercambio navideño y desata debate: “El mejor regalo de todos”

El intercambio de regalos es una de las tradiciones más esperadas durante el mes de diciembre, especialmente en reuniones de amigos y familiares. Esta actividad, llena de expectativa y emoción, suele generar momentos memorables que quedan para la posteridad. Sin embargo, no siempre los regalos cumplen con las expectativas, y a veces las sorpresas pueden generar desde risas hasta debates. Tal fue el caso de una joven peruana que se volvió viral en TikTok tras recibir un singular regalo en un intercambio navideño.

Joven recibe dinero en intercambio navideño

En el video de TikTok, se observa a un grupo de amigas reunidas en una celebración navideña, organizando su tradicional intercambio de regalos. Con un presupuesto establecido de S/50, cada participante preparó un obsequio para su "amigo secreto".

Clip tiene decenas de reacciones. Foto: TikTok

La dinámica transcurrió entre risas y bromas, mientras cada una abría su paquete. Cuando llegó el turno de la protagonista, la sorpresa fue grande: al abrir su bolsa de regalo, encontró un billete de S/50 en lugar de un obsequio material.

El gesto no pasó desapercibido, ya que la persona encargada del regalo decidió entregar el monto en efectivo en lugar de comprar algo dentro del presupuesto. La joven no pudo ocultar su asombro, y aunque algunos presentes tomaron el hecho con humor, el debate no tardó en trasladarse a las redes sociales.

Muchos usuarios consideraron que esta solución era práctica y resolutiva, mientras que otros opinaron que iba en contra del espíritu de un intercambio de regalos.

"Quiero una amiga secreta así"

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar, acumulando miles de comentarios. "Prefiero plata antes que cualquier cosa mal comprada", opinó un usuario. Otros apoyaron la decisión con humor: "Quiero una amiga secreta así, prefiero comprármelo yo misma", mientras que algunos señalaron la ironía del gesto: "Encima se excedió del presupuesto porque compró la bolsita". Sin embargo, no faltaron quienes lo vieron como algo inapropiado: "No la inviten a participar la próxima vez", escribieron.

Este singular momento encendió un debate sobre las reglas y la esencia de los intercambios de regalos. Aunque para algunos, el dinero puede ser el regalo perfecto, otros consideran que la tradición debe enfocarse en la creatividad y el esfuerzo detrás del presente.