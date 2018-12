Novia de Antonio Pavón rompe su silencio ante insultos racistas con fuerte mensaje [VIDEO]

Antonio Pavón generó gran controversia en el país a raíz de los lamentables insultos racistas que despotricó contra Aneth Acosta, a quien tildó de "india marginal" en una conversación que fue grabada y difundida en los medios de espectáculos. Ante la ola de críticas que recibió, su novia decidió salir al frente y pronunciarse al respecto con un fuerte mensaje.

"Como eres una india marginal porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo simplemente ahora, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy", indica Pavón en la grabación que se difundió a los medios y las redes sociales, por ello Joi Sánchez, decidió salir al frente para hablar al respecto.

Joi Sánchez es pareja del torero español, y decidió usar sus historias de Instagram para dejar un mensaje en sus redes, el cual estaría dirigido a Aneth Acosta, la blogger que se convirtió en blanco de los insultos de Pavón, pese a que ambos eran amigos. "Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño", escribió tras la viralización del audio.

La modelo apoyaría a su pareja tras salir a la luz los audios racistas que marcaron distanciamiento con Aneth, ya que según los medios, ambos eran amigos de la blogger, pero la situación cambió de un momento a otro tras publicarse los audios en los medios y las redes sociales, con la intención de dejarlo mal parado.

Como se recuerda, hasta el momento fue Pavón quien enfrentó la situación y pidió disculpas públicas alegando que no es una persona discriminadora y los audios no estarían completos; sin embargo, Aneth Acosta no se ha retractado y dejó en claro que es una persona clasista y también discriminaría a sus propios compatriotas.

El audio de Antonio Pavón