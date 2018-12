Cardi B anunció el fin de su historia de amor con el rapero Offset [VIDEO]

A través de un video compartido en Instagram, este miércoles 5 de diciembre la cantante estadounidense Cardi B anunció el fin de su historia de amor con su esposo, el rapero Offset.

En el video de 42 segundos que fue reproducido por sus miles de seguidores de Instagram, la rapera de 25 años anuncia la separación después de un año y tres meses de su boda con el padre de su hija Kulture.

Cardi B, de 26 años, dejó en claro que las cosas con Offset no están funcionando. "Entonces, todos me están fastidiando y todo. Y saben, he estado tratando de arreglar las cosas con el padre de mi hija por un largo tiempo", expresó.

Pese a la ruptura, la intérprete de 'I Like It' aseguró que las cosas quedaron en buenos términos. "Realmente, somos buenos amigos y socios de negocio... él es alguien a quien puedo acudir para hablar. Nos tenemos mucho amor, pero las cosas entre nosotros no han estado funcionando desde hace un largo tiempo", agregó.

Para evitar rumores del fin de la relación, Belcalis Almánzar, nombre real de Cardi B, dejó claro que nadie tiene la culpa del fin de su historia de amor con el progenitor de Kulture. "No sé, tal vez tome un tiempo conseguir el divorcio, pero siempre le tendré mucho amor porque él es el padre de mi hija", concluyó en Instagram.

Offset, cuyo nombre de pila es Kiari Kendrell Cephus, también reaccionó al video de Cardi B en Instagram y comentó: "ustedes ganaron". La publicación del rapero generó que algunos fans expresaran dudas sobre la veracidad de la ruptura. Hubo quien sugirió que podría ser una broma de la artista estadounidense.

Cardi y Offset, integrante del trío de hip-hop Migos, se casaron en secreto el 20 de septiembre del año pasado en su casa de Atlanta, Georgia. Un mes después la rapera quedó embarazada. Ambos se convirtieron en padres de Kulture el pasado 10 de julio.

Esta no es la primera relación que no funciona para el cantante urbano Offset, quien ha sido acusado de infiel en más de una oportunidad.

El integrante del exitoso grupo MIgos tiene tres hijos (Kody, Kalea y Jordan Cephus), fruto de su amor con otras tres mujeres.