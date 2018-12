Mamá de Aneth Acosta aparece en vivo y deja mal parado a Antonio Pavón [VIDEO]

Antonio Pavón continúa en el ojo de la tormenta, debido a que el torero español fue tildado de racista tras insultar a Aneth Acosta y viralizarse el audio en todos los medios de espectáculos, donde usó expresiones como "india marginal". Hoy la mamá de la blogger decidió salir al frente para contar su verdad, dejando mal parado al exchico reality.

"Como eres una india marginal porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo simplemente ahora, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy", fueron las palabras de Pavón en el audio presentado y viralizado en todas las redes sociales, donde muchos exigieron que sea expulsado del país.

Ante los insultos, la madre de la bloggera se presentó en el programa 'En Exclusiva', donde contó su verdad y lo que pasó cuando descubrió a Pavón en el departamento de su hija, desmintiendo la versión que el torero dio en 'Válgame Dios'.

Como se recuerda, fue Aneth Acosta quien afirmó que difundió los audios porque Antonio trató mal a su madre, pero la expareja de Sheyla Rojas dijo todo lo contrario. A raíz de la contradicción, la señora rompió su silencio y relató lo que pasó el día que lo encontró.

"El día domingo llego a la casa de mi hija, saco a pasear a la mascota y cuando regreso encuentro a Antonio esperando a su pareja. Yo me acerco y jamás le digo 'Hijo', ese no es mi trato. Le pregunto sobre el trato a mi hija por el solo hecho de que mi hija es mujer y él muy violento me dijo que mi hija era mala, mala, mala", comentó la señora en el programa, desmintiendo las palabras del torero.

La progenitora de Aneth comentó que esas palabras fueron muy duras para ella, por ello le pidió a su hija que los sacara del departamento. "Me dijo que mi hija se quedaría sola. Entonces yo le dije a Antonio que se vaya. Como madre me dolió", sentenció.