Federico Salazar es criticado tras duras palabras sobre el referéndum de Martín Vizcarra

El periodista Federico Salazar es tendencia en Twitter luego que este domingo hablara sobre el próximo referéndum, que se realizará el 9 de diciembre 2018, en su columna de un medio local. Esta medida fue impulsada por el presidente Martín Vizcarra. En el espacio critica el procedimiento jurídico en cuestión a la reelección inmediata de parlamentarios. “Esta reforma es ladina, contraproducente, irresponsable y, sobre todo, profundamente antidemocrática”, sostiene Salazar.

El periodista de América Noticias se refiere que la gente desaprueba el Congreso de la República por los actos de corrupción y por eso el Gobierno aprovecha la coyuntura para proponer este cambio. “El pueblo va a votar, pero con la imagen de un Congreso (el actual) en la mente. Va a votar en un momento de furias, de pasiones, de arrebatos”, señala.

Federico Salazar indica que el ejecutivo quiere tratar al pueblo como niños que sobreprotege, que nos van a prohibir reelegir y aprender de nuestros errores. “Decirle a un niño “no vas a elegir porque no sabes” no va a ayudarlo a madurar. Nos ven como niños. Hay que prohibir la reelección inmediata porque el pueblo peruano no sabe reelegir”, se lee.

En Twitter, los seguidores y cibernautas expusieron sus opiniones en cuanto a la columna de Federico Salazar. Algunos pidieron que Carlos Galdós regrese a escribir a Somos. “¿¿Por qué no despiden a Federico Salazar ?? Y regresan a @galdosoficial”, señaló un usuario al ver la publicación en la red. Otros aplaudieron la pluma de Federico Salazar para hablar sobre el tema. “Un gran artículo de Federico Salazar, tocando casi todas las aristas”, comentó otro usuario de Twitter.

En octubre Martín Vizcarra convocó a referéndum