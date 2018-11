Instagram: ex pareja de Said Palao arremete contra Macarena Vélez [VIDEO]

Macarena Vélez no se libra de los escándalos. Como se recuerda, hasta hace unos días se vio involucrada en un enfrentamiento con Luciana Fuster, a raíz de las especulaciones del romance de la combatiente con Emilio Jaime.

Al parecer esos enfrentamientos ya se terminaron, sin embargo la guerrera aún sigue en el ojo de la tormenta, pero esta vez con la ex pareja de Said Palao. Los seguidores de la 'retadora' se sorprendieron al leer este mensaje en su cuenta. "Mientras yo exista tu vives traumada jajajaja", a manera de historia, en su red social.



Pero trascendió que Aleska Zambrano, ex pareja de Said Palao, también compartió una serie de comentarios a través de sus redes. En la primera historia se puede leer: "Nada como ser completamente feliz y vivir tranquila...". En las siguientes continuó con las indirectas.

"Que reviente, cuando la gente se da aludida por algo que una pone al aire, así es cuando viven pendiente, sean felices! y repito, nada como la tranquilidad y el amor puro y verdadero, sólo los que somos madres o padres tenemos esa maravilla de sentimiento", en esta frase hizo hincapié que es madre de la única hija del chico reality.

En otro mensaje señaló que no son iguales, esto debido a las fotografías que cuelgan cada una de ellas. Finalmente en un último mensaje, Aleska señaló que "no hay peor tortura que la duda" y agregó que vivir así no es vivir, mucho menos ser feliz.

Estas son las indirectas que Macarena Vélez y Aleska Zambrano se habrían enviado

Esta no sería la primera vez que ambas se enfrenta, alguna vez, la madre de la hija de Said Palao, señaló que era la chica reality, quien no permitía que el combatiente se acerque a su hija, porque no soportaba la idea que se lleven bien a pesar de ya no tener una relación sentimental.