El 33 de Río

Si hay algo que no ha cambiado para Río en estas tres décadas de trayectoria artística, ha sido la mística de sus conciertos y el disfrute de los seguidores que ahora suman varias generaciones. La banda, integrada por Pocho Prieto, Cucho Galarza y Chachi Galarza, acaba de lanzar (después de doce años) su undécimo disco titulado 33, que presentarán este sábado en la Concha Acústica del Campo de Marte.

“Decidimos llamarlo 33 porque es un número cabalístico que nos persigue. Lo grabamos el año pasado cuando cumplíamos treinta y tres años y somos un trío”, explica su vocalista, Pocho Prieto.

Salió 33 y les ha ido muy bien...

Sí, hemos grabado un álbum, pero ya no se vende como se hacía en los 80. El disco salió hace una semana y está en casi todas las plataformas, y nos ha ido bien porque nos pusieron en el playlist junto a los mejores artistas. Es un buen gesto de parte del público, estamos contentos.

¿Cambió mucho el negocio con las plataformas digitales?

Las plataformas digitales son la nueva forma en la que se comunica la música, el negocio no ha cambiado en el sentido de que hay un compositor, un músico que graba y un público que consume. Lo que ha cambiado es cómo accedes a la música. Ahora los chicos ya no descargan, ya no compran discos, todo lo guardan en memorias USB, en sus celulares, en la nube. Pienso que el disco físico va a dejar de existir con el tiempo, igual que las radios tradicionales, como las conocimos en los 80, se van a convertir en medios con playlist. No va a haber tanta interactividad.

¿Ha sido sencillo este cambio para ustedes?

No, ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero a los artistas porque los artistas no ganan plata sino los productores sonográficos. El Estado peruano aún no reconoce que el artista tiene derecho a una ganancia digital, algo que es una injusticia tremenda. Lo que estamos tratando de hacer es una nueva ley en la que se reconozcan estos derechos al músico: artista productor y a sus familias. Ese es el reconocimiento que el Estado debe hacer en lugar de estar pensando solo en meter a la cárcel a Alan (García) o a Keiko (Fujimori). Están distraídos de lo que verdaderamente debe hacer el gobierno. Mira nomás lo que ha pasado con Luis Alva Castro, es una señal de alarma, de intolerancia, francamente estamos llegando a extremos salvajes, entramos a patadas e insultos. Me da una pena tremenda el país... pero regresemos a 33. Tiene buena música, hemos hecho canciones bien bonitas.

¿Qué otras circunstancias, además de la temática de sus canciones, han hecho que Río se mantenga en el tiempo?

Cuando le pones amor a todo lo que haces, sin odio, las cosas caminan. Hace 20 años nosotros supimos que la radio estaba cerrada para los artistas locales y comenzamos a tocar y nunca hemos parado de hacerlo en 34 años. Ese ha sido el mecanismo por el que nos hemos logrado mantener y ahora tocamos en los festivales nacionales más grandes, codeándonos con todas las bandas nuevas y antiguas que han hecho su trabajo y también se han sabido mantener como Amén o Líbido, siempre en base a pundonor. Antes le tocabas cosas nuevas a la gente y no lo toleraba, ahora sí, hemos logrado un cambio en el público, y público hay. La vez pasada llevamos 60 mil personas al estadio, entonces, sí hay espacio para el rock, lo que pasa es que los medios de comunicación creen que todo es solamente cumbia, y en los medios de televisión, como la cumbia tiene dinero para comprar espacios, lo hace. Ya es tiempo de cambiar.

¿Crees que existe una escena nacional musical sólida en cuanto al rock y pop peruano que pueda trascender, o nos hemos quedado en el pasado?

En todos estos últimos años he tenido la oportunidad de escuchar a nuevas bandas o dúos haciendo pop y rock y me he llevado enorme satisfacción de escuchar propuestas en español, inglés, acústicas; música súper bien hecha de artistas peruanos que se encuentran como en una olla a presión, que en algún momento va a explotar. Va a haber un fenómeno que va a invadir toda América del rock and roll peruano. Te aseguro que va a ocurrir, y por su propia fuerza, no por intencionalidad del gobierno.

¿La intención sería suficiente?

Sería lindo que el gobierno haga lo mismo que hizo el gobierno colombiano, que dio prioridad a su música para su exportación. Por eso tenemos a Shakira, Juanes o Carlos Vives y toda la cumbia colombiana, no porque guste a todos, tampoco digo que sea mala música, sino por la política de expansión que tiene el gobierno colombiano de su cultura musical. Colombia sabe que eso funciona porque genera regalías para el Estado, los músicos y sus familias. Aquí es todo lo contrario, si eres peruano, te tapo con el pie, lo extranjero lo pongo por encima de ti. Estamos totalmente al revés. Ocurre lo mismo desde lo 80. Aquí la política está corrupta, amelcochada, estamos en ese plan desde hace años. Y puede ocurrir cualquier cosa. Otra vez me fui a la política...

Hablemos del concierto.

Sí. Lo que no ha cambiado son los conciertos en vivo y la gente con una reflexión positiva, lo malo es que no están cubiertos por las prensa, porque a un género musical no le conviene que levante otro género. Pero sabemos que así será por un tiempo. Mientras tanto, este sábado vamos a hacer un show con temas del disco nuevo y otros que no tocamos casi nunca, solo para fanáticos y los clásicos de siempre. ❧