Foto de cómo quedó la propiedad de Kim Kardashian tras incendio en California

Gran asombro causó la labor social que tuvo Kim Kardashian al contratar un equipo privado de bomberos para apagar el incendio de su vecindario. Se filtran las primeras imágenes de cómo quedó la zona a través del portal TMZ.

La mansión de la integrante de Keeping Up With The Karadashians (KUWTK) no sufrió daños, pero la propiedad quedó completamente afectada por las bolas de fuego.

Tal y como informaron medios internacionales la esposa de Kanye West recurrió a los servicios de un equipo para combatir el incendio después de que el fuego comenzó a arrastrarse en su plataforma. La vivienda de la empresaria se encuentra al final de la calle, una zona que no tiene salida.

La casa de Kim Kardashian esta valorada en más de 60 millones de dólares.

Incendio en California

Más de mi personas se encuentran desaparecidas tras el desastre. Según informa El País, todavía el incendio en California no está controlado ya que se percataron de una hoguera lista para arder en cualquier momento.

Al menos se han reportado 76 muertos y 12 mil viviendas destruidas. Llevan 10 días de trabajo arduo para apagar por completo las llamas.

Casas de las Kardashian-Jenner

No solo la casa de Kim Kardashian se vio afectada por el siniestro, sino Kloé Kardashian debió de abandonar su casa junto a su pareja e hija, por la fuerte humareda que rodeaba todo el vecindario. Asimismo, Caitlyn Jenner, mamá de sus hermanas Kendall y Kylie Jenner fue la más afectada debido a que las llamas del incendio alcanzaron a quemar parte de su mansión.