¿Ana María Polo le envía contundente mensaje a Donald Trump? [VIDEO]

La Dra. Ana María Polo de 'Caso Cerrado' se pronunció fuerte y claro respecto al uso de armas de fuego en Estados Unidos. La presentadora de Telemundo adujo que algunas leyes están creadas de forma paradójica, pero que gracias a su desempeño en las pantallas intenta regular algunas de ellas y evitar que se cometan injusticias.

¿Le envió indirecta a Donal Trump? Ana María Polo explicó que no existe una regulación para el uso indiscriminado con las armas de fuego y que las leyes no están bien elaboradas.

"Yo voy hacer lo que es correcto en base a lo que es justo y balanceado, y olvidarnos de las leyes que a veces se interponen a todo lo que es correcto en esta vida. Los chicos luchando para hacer leyes que controlen las armas de fuego y vemos que las leyes se interponen a lo que es justo", explicó Ana María Polo en su reciente publicación de Instagram.

Ese contexto, diversos seguidores de Ana María Polo se pronunciaron sobre el particular respaldando sus declaraciones y haciendo hincapié en lo fácil que es obtener un arma de fuego en Estados Unidos, como parte de esa falta de control se producen varios tiroteos en los diversos estados como se han visto en los últimos años.

"En el mundo en que vivimos hoy, necesitamos personas valientes que retomen los principios morales que sus padres les enseñaron, que nuestros padres nos enseñaron sin ninguna ciencia alguna, muchas bendiciones querida doctora Apolo, gracias por su saludo", "Justo ayer mi hija de 11 años me dijo: 'mamá, ¿por qué el mundo no se pone de acuerdo para dejar de fabricar armas? ¡Así los delincuentes no tendrían armas para matar!” .... me dejo pensando", "Excelente comentario , hacer lo correcto no siempre es acompañado de la Ley", fueron algunos textos que se leen en la sección de comentarios del perfil de Instagram de la presentadora más querida de Telemundo.

El caso reciente fue el tiroteo que se produjo en un bar de California dejando más de una decena de víctimas. Ana María Polo se había pronunciado con un emotivo mensaje para los deudos y familiares de las personas que quedaron heridas en ese fatídico día.

'Caso Cerrado': ¿Ana María Polo le envía indirecta a Donald Trump?