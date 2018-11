Bohemian Rhapsody: 6 cosas de la película que no sucedieron en la vida real

‘Bohemian Rhapsody’ logró coronarse rápidamente como la película preferida por todos, acumulando más de 240 mil espectadores a una semana de su estreno. La cinta que lleva la historia a la pantalla grande la historia de Queen, utilizando como columna vertebral a Freddie Mercury, ha sido un éxito mundial, cosechando millones de aplausos.

No solo se habla de la película, sino que la música de la banda británica ha vuelto a escucharse en todos lados. Además la locura por Queen, consiguió que sus canciones regresaran a los listados de éxitos de la conocida plataforma Spotify, superando a los que serían los artistas más escuchados hasta este momento: Shakira y Maluma.

A pesar de todo esto, la producción del largometraje ha sido blanco de críticas por el poco riesgo que tomaron al filmarla, carecer de sorpresas sobre la vida de Mercury y utilizar -según manifestaron- perversamente el diagnóstico de VIH del cantante.

Además, de las licencias que se tomaron los creadores para contar la vida y obra de la banda y de la vida de Freddie Mercury. Y, pues, sí, la película cuenta con algunas omisiones o cambios. En adelante de detallamos cuáles son:

Spoiler alert: Si aún no viste 'Bohemian Rhapsody' te sugerimos que omitas la siguiente información.

1. Formación de Queen

La película nos muestra cómo Freddie Mercury se acerca a los músicos de una banda integrada por Brian May y Roger Taylor en el backstage de uno de los conciertos, donde les comenta que está interesado en ser el nuevo cantante de la banda. Sin embargo, y según la biografía oficial de Queen, Freddie era fanático y amigo de Tim Stafell, bajista y cantante de Smile, y fue de esa forma que entabló relación con sus futuros compañeros, quienes lo invitarían a formar parte de lo que sería Queen.

2. Encuentro con Mary Austin

En 'Bohemian Rhapsody', el encuentro entre Freddie y Mary surge mientras él busca a la banda en el backstage para comentarles su deseo de cantar. Mientras camina, se encuentra con ella, ambos se miran, dialogan brevemente, y luego él la busca en la tienda de ropa donde ella trabaja.

La historia oficial no cuenta eso. Según los más cercanos a la pareja, Mary ya tenía un vínculo con la banda porque salía con el guitarrista Brian May. Debido a que esta relación no prosperó, es que Brian los presenta y ambos se enamoran.

3. Ray Foster no existe

Caracterizado por Mike Myers, el personaje de Ray Foster representa, en realidad, a Roy Featherstone, quien era parte del sello EMI, muy fanático de Queen, no como se cuenta en la película, donde incluso llega a rechazar que 'Bohemian Rhapsody' fuera lanzada como single. De hecho, esta escena fue creada para generar mayor dramatismo en la cinta.

4. Jim Hutton y Mercury: unidos por el destino

La historia real cuenta que ambos se conocieron en un bar el 1983; entonces Jim tenía novio y rechazó al cantante. Poco tiempo después, el destino los unió y siguieron juntos hasta el día de la muerte de Freddie. En la cinta, Hutton aparece como un mesero que fue contratado para la fiesta que Mercury organizó para celebrar junto a la banda.

5. ¿Mercury se separó de Queen?

En la cinta se cuenta que Freddie acepta una propuesta que realizar un disco como solista, y producto de eso, la banda se separa, sin embargo, esto es totalmente falso. Lo real es que Queen decide tomarse un descanso luego de la promoción del álbum Hot Space. Durante este espacio, Brian May trabaja con Star Fleet Project y Freddie planea su debut como solista.

Date aparte, cabe resaltar que la presentación en el Live Aid no fue una reunión, puesto que la banda ya había regresado a juntarse para grabar su décimo álbum, The Works, que incluye temas como "Radio Ga Ga" y "I Want To Break Free".

6. Confesión de su enfermedad

En la película, la banda aparece en el Live Aid luego de que Freddie conociera su diagnóstico de SIDA, y decide contárselo a sus compañeros en uno de los ensayos. Sin embargo, la historia oficial de la banda cuenta que este hecho recién de habría dado dos años después de su presentación en Wembley. Se dice que durante un almuerzo, mientras los demás integrantes de la banda se quejaban de unos dolores estomacales, Freddie levantó la pierna sobre la mesa, mostró una herida provocada por el VIH y dijo: "¿Ustedes creen que tienen verdaderos problemas?". No hubo más palabras. Los chicos de Queen lo habían entendido todo.