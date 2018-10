Twenty One Pilots estrena nuevo álbum "Trench" y es tendencia en YouTube

El dúo estadounidense Twenty One Pilots acaba de estrenar su quinto álbum de estudio, "Trench". Para el deleite de sus miles de fanáticos, el disco ya está disponible en las principales plataformas de música, siendo YouTube uno de los líderes en albergar los diversos temas de este nuevo lanzamiento.

Twenty One Pilots, compuesto por Tyler Joseph y Hosh Dun, no lanzaban álbum desde el 2015 ("Blurryface") y ahora con "Trench" presenta 14 canciones. Con el disco anterior consiguieron ubicarse en el primer lugar de la importante lista Billboard 200, que mide los materiales discográficos con más demanda en el mercado.

El dúo estadounidense, ganador del premio Grammy, anunció hace poco su gira mundial "The Bandito Tour", que iniciará el próximo martes 16 de octubre en el Bridgestone Arena de Nashville, Estados Unidos.

Twenty One Pilots, compuesto por Tyler Joseph y Josh Dun, se creó en 2009 y hasta la fecha tienen 5 discos: "Blurryface" (2015), "Vessel" (2013), "Regional At Best"(2011), "Twenty One Pilots"(2009).

Con este anuncio, el dúo acaba de lanzar el videoclip del sencillo "My blood" en YouTube. Además, los audios oficiales de los temas: "Morph" y "Neon Gravestones", los mismos que ya cuentan con medio millón de reproducciones en menos de un día.

A continuación, te dejaremos la lista completa de las canciones que incluyen el álbum ‘Trench’:

1. ‘Jumpsuit’

2. ‘Levitate’

3. ‘Morph’

4. ‘My blood’

5. ‘Chlorine’

6. ‘Smithereens’

7. ‘Neon gravestones’

8. ‘The hype’

9. ‘Nico and The Niners’

10. ‘Cut my lip’

11. ‘Bandito’

12. ‘Pet Cheetah’

13. ‘Legend’

14. ‘Leave the city’