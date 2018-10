Kim Kardashian se luce semidesnuda y fan la califica de "vulgar" [FOTO]

La socialité Kim Kardashian inició la semana alborotando a sus más de 118 millones de seguidores de Instagram al publicar una peculiar fotografía donde luce una diminuta prenda que no deja casi nada a la imaginación.

Esta imagen, que la integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) compartió en la citada red social, ha recibido todo tipo de comentarios, uno: por el pequeño traje que lució para tomarse el selfie, y otro por el sugerente gesto que realizó para esta instantánea.

Al parecer Kim Kardadhian habría sentido mucho calor y esto motivó a que usara un atuendo que solo cubra sus pezones, según se puede ver en la imagen que ha compartido en la popular red social de Instagram.

"Monday Mood" (Modo de lunes), fue el corto texto que Kim Kardashian escribió al momento de compartir esta fotografía en la citada plataforma social y que hasta el momento ha alcanzado el millón de 'me gusta'.

El sugerente gesto que realiza con su lengua también uno de los factores más comentados entre sus miles de seguidores. Otros no dudaron en cuestionar la actitud que tiene la empresaria estadounidense pese a ser madre, incluso un usuario considere que cada vez se está volviendo más vulgar.

"¡Lo siento por tus hijos! Horrible que no los pongas primero. Esto es lo que querías (atención) Bueno, lo tienes! Lo triste es que realmente no te importa si es bueno o malo, ¡siempre y cuando lo obtengas! Triste", "Más y más vulgar, daño. Sabes cómo ser clase, pero en realidad no es hermoso", comentaron @vicki_foster y @cha_cynda_raf, respectivamente a la cuente de Instagram de Kim Kardashian.

No es la primera vez que la socialité estadounidense es criticada por sus fotografías, recordemos que hace unos día recibió comentarios negativos cuando compartió en su Twitter su último oufit con un atuendo hecho con billetes, pues algunos cibernautas consideraron una falta de respeto tanta presunción de su parte.