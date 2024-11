En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', el cumbiambero Víctor Yaipén Jr. habló sobre la tensa relación entre los primos Deyvis y Bill Orosco, centrada en los derechos de autor de las canciones y el uso del apellido Orosco. Durante su presentación en el programa, el líder de la Orquesta Candela dejó claro su punto de vista sobre la controversia, destacando la importancia de mantener el respeto y la unidad familiar.

Victor Yaipén Jr. critica a Deyvis Orosco por las prohibiciones a su primo Bill Orosco

Antes de su presentación musical en el set del programa de Magaly Medina, la popular 'Urraca' le preguntó a Víctor Yaipén Jr. si él y su grupo habían enfrentado alguna prohibición similar a la que Deyvis Orosco impuso a su primo Bill, que le impide usar el apellido Orosco en su marca. Víctor respondió enfáticamente: "No pues, hay que ser bien malos para hacer eso, eso no se hace". Esta declaración dejó en evidencia la postura de Víctor sobre la disputa y resaltó la diferencia de manejo entre su familia y los Orosco. Ante esto, Magaly comentó: "¿Ven? A los Yaipén no les prohíben usar su apellido. Hay Yaipén para todos".

Por otra parte, Víctor Yaipén Jr. aprovechó su espacio en set de 'Magaly TV, la firme' para resaltar la buena relación que mantiene con todos los integrantes de su familia. Subrayó que, a diferencia de los problemas que enfrentan Deyvis y Bill Orosco, en su familia prevalece el respeto y la cooperación. "Imagínate que nosotros nos hubiéramos estado peleando por el apellido, no. Es cuestión de cada uno de nosotros. Es más que nada respeto a nuestros amigos y parientes", afirmó Víctor, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la armonía familiar.