Cristian Zuárez rompe en llanto al hablar de infidelidad de Laura Bozzo [VIDEO]

Cristian Zuárez habla por primera vez de su exrelación con Laura Bozzo para el programa “Suelta la sopa” de Telemundo. En la extensa entrevista el argentino reveló que la conductora de TV le fue infiel y eso fue un detonante para que las cosas no funcionaran más en romance de 16 años. El excantante no dudó en contar algunas incidencias de su relación amorosa con la peruana.

El excantante aseguró que Laura Bozzo le fue infiel en una oportunidad y fue la gota que rebalsó el vaso para poner fin a su relación. “Nos fallamos mutuamente. Ella fue infiel. Ella lo sabe. Una (vez fue). Una me bastó”, dijo Cristian Zuárez ante las cámaras del programa “Suelta la sopa”.

Además, dio a entender que él también cometió una infidelidad por lo que llegó un momento de la relación en que ambos se dañan emocionalmente. “En nosotros estaba que si tu me la hace, yo te la hago”, contó.

Cristian Zuárez habló de la tercera persona que fue involucrada en su relación amorosa en el 2017: Adriana Amiel. El argentino sostuvo que la mujer es solo su amiga y que recién la está conociendo.

“Se podría decir (que ella está enamorada de mí). Uno con tantas cosas en la cabeza (no puede empezar una relación). Te juro por Dios que no estaba preparado. No estaba preparado para abandonar una relación y empezar otra vida. Hace dos meses con Adriana que nos estamos conociendo en otro plan”, dijo para Telemundo el excantante.

Cristian Zuárez sostuvo que le es muy difícil vivir solo después de 16 años de relación amorosa con Laura Bozzo. “16 años que te despiertas, vives y respiras para una persona. A mi me tocó, ya listo. Adriana creo que fue un pretexto(para que Laura acabar conmigo)”, dijo.

El argentino aseguró que aún ama a la conductora peruana pese a los duros momentos que vivió a su lado. “Yo no sé si el amor es hablar bien de una persona y que te duela acá en el pecho. Te puedo decir que sí”, comentó el excantante acongojado.

Finalmente, Cristian Zuárez aseguró, entre lágrimas, que ya esta tarde para retomar una relación con Laura Bozzo y siente que no es feliz. “Creo que es tarde, pero no quiero ser el enemigo de Laura Bozzo, la quiero tener a mi lado como mi familia. Hoy por hoy, mi vida no tiene sentido porque no soy feliz. No se puede hacer feliz cuando estás haciendo infeliz a otra gente. Me toca esto y me toca lidiar con la parte más fea. Nunca hubiese querido que mi relación terminara y menos de la forma que se acabó”, comentó.