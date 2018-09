Cathy Sáenz sobre polémico video de 'Combate': "Es una burla hacia mi persona" [VIDEO]

La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz se refirió sobre las recientes declaraciones de Marisol Crousillat, quien dijo que le sorprendía que ATV haya lanzando una promoción con su supuesto regreso al reality e incluso señaló que Sáenz solo se estaría colgando de ella.

"Tomo con humor las palabras de la señora Marisol, porque jamás he necesitado colgarme de nadie y menos lo haría de una persona como ella. Mi trabajo habla por sí solo, además, no entiendo por qué dice que le sorprende ver la promoción si ella ya ha estado sentada con la gerencia del canal. No entiendo por qué tanto cinismo con respecto a su supuesto ingreso, hay que ser francas y directas", sostuvo la aún trabajadora del reality de competencia, quien, además, se mostró indignada por la promoción que lanzó la televisora, motivo por el cual no se presentó el viernes en el programa.

"Me siento indignada y consternada con todo esto. Siento que ha sido una burla hacia mi persona, aún no me he reunido con gerencia, pero ya tenemos una reunión pactada para definir mi permanencia en el canal, porque no pueden haber dos productoras en un programa", aseveró la ex productora de 'Esto es Guerra'.

En tanto, el asesor de producción de ATV, Ney Guerrero, evitó confirmar o desmentir sobre la supuesta salida de Sáenz, sin embargo, contó que tiene una reunión pendiente con Crousillat. "Cathy es una gran profesional y estamos muy contentos con el trabajo que ha venido realizando todos esos meses, pero no me puedo adelantar a oficializar algo, porque aún tenemos una reunión pendiente con Cathy y también con Marisol. Si la gerencia hace algún tipo de cambio es para la mejoría del programa y del canal, así que considero que el jueves o viernes ya podremos dar una noticia oficial", indicó.