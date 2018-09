Justin Bieber: Hailey Baldwin y su mensaje tras especulaciones de su boda secreta

Luego que la revista People señaló que Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto en Nueva York, Estados Unidos. La modelo se pronunció en redes sociales, específicamente en Twitter, para desmentir la "noticia".

"Apenas unos meses después de reavivar su romance, Justin Bieber y Hailey Baldwin están casados", publicó la revista en su versión web.

Ante esta desinformación, la modelo de 21 años no toleró que especulen sobre su soñada boda con el cantante canadiense y escribió en Twitter: "No entiendo de dónde viene la especulación, pero todavía no estoy casada".

Por su parte, el cantante Justin Bieber no se ha pronunciado al respecto, pero sí compartió un gracioso video en Twitter de la reciente emisión de 'The Tonight Show', programa que conduce Jimmy Fallon. El cantante canadiense aceptó la invitación del polémico presentador para disfrazarse de un personaje en especial y salir hacer cualquier ocurrencia en el Central Park de Nueva York sin levantar sospechas.

Como es algo usual en Estados Unidos ver actividades curiosas a diario, Justin Bieber y Jimmy Fallon quisieron ver si el usar unos ternos, correr y jugar en el Central Park de Nueva York pasaría inadvertido entre la concurrida asistencia.

Recordemos que Justin Bieber y Hailey Baldwin se han comprado una hermosa mansión valorizada en 5 millones de dólares, ubicado en Canadá. Esta propiedad, de 40 hectáreas, cerca a Toronto, cuenta con cuatro habitaciones, seis baños, tres chimeneas, sala de cine, sala de billar y un enorme garage. Los detalles fueron compartidos por el sitio de bienes raíces de Alekasandra Dimitrijevic en su cuenta de Instagram.