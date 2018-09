Thalía apareció en evento con jovial look y asombró a fans [FOTOS y VIDEO]

Thalía lanzó su nueva línea de pestañas y productos para las cejas en Estados Unidos por lo que se reunió con sus fans y cautivó a más de uno con el atuendo jovial que llevó. La intérprete de “No me acuerdo” se mostró entusiasmada que sus seguidores llegaron al lugar para solo conocerla y cantar “¿Me escuchas, me oyes?”, canción que se convirtió en viral en las redes sociales.

“Lanzamiento de mi colección de pestañas y productos para las cejas con @eylureofficial exclusiva en @ultabeauty Gracias a todos mis cariños que fueron a apoyarme en esta nueva aventura. Ustedes hacen que cada proyecto sea mágico,lleno de amor y felicidad! Amo verlos felices y amo que sean una #tribut tan unida y tan sólida! Aquí unas cuantas fotos”, comentó en la publicación que hizo en Facebook e Instagram.

La estrella mexicana se mostró feliz por el recibimiento del público y se animó a maquillar algunos de los asistentes que acudieron al lugar. Thalía, a sus 47 años, nos sigue sorprendiendo con cada una de sus apariciones públicas, ya que sigue demostrando que es toda una diva portando sus exclusivos atuendos, los cuales luce de la mejor manera.

Esta vez, la cantante se puso un vestido azul corto que acompañó con unas trenzas largas. El maquillaje fue de muy de tendencia que usó los matices del marrón. Además, acompañó al outfit con unas sandalias altas de color verde y morado.

Thalía es toda una empresaria. En enero del 2015 lanzó Thalía Sodi Collection, diseñada por Thalía para la tienda Macy's en Nueva York.​ La línea consiste en ropa, calzado y accesorios, fue colocada a la venta en 300 tiendas en todo Estados Unidos.