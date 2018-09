Kevin Spacey quedó libre de cargos por acoso sexual por este increíble alegato [VIDEO]

Sorpresa por la resolución de esta acusación por agresión sexual. La carrera de Kevin Spacey se vio envuelta en un escándalo luego de que fuera denunciado por un hombre por agresión sexual (cuando era menor de edad), debido a estas acusaciones fue retirado del reparto de la famosa serie de Netflix, House of Cards, entre otras producciones.

Luego de varios meses de investigación la Fiscalía de Los Ángeles (Estados Unidos) el pasado martes decidió dejar libre de cargos como el de acoso sexual al intérprete de Frank Underwood.

Como se sabe el caso de Kevin Spacey tuvo que ser abierto debido a que habría sido acusado por numerosos hombres en Estados Unidos y otros países por acoso sexual.

Uno de los más criticados habría ocurrido e 1992, cuando la víctima era menor de edad, esta acusación fue desmentida por la Fiscalía. Según las autoridades ya contaba con mayoría de edad por lo que desestimaron la denuncia.

Hace un par de días atrás, la co-protagonista de House of Cards, Robin Wright declaró en favor a Spacey y dijo que “merece una segunda oportunidad”.

“En verdad no sé cómo hablar sobre eso, sinceramente no sé. Creo que cada ser humano tiene la habilidad de reformarse. En ese sentido, las segundas oportunidades, o como sea que vayan a llamarlo, absolutamente, creo en eso. Se llama crecimiento”, indicó para medios estadounidenses.

La misma Fiscalía de Los Ángeles también se pronunció sobre las denuncias contra el actor Steven Seagal y al igual que Spacey fue liberado de culpa.

En la última película que participó Kevin Spacey tan solo obtuvo más de 100 dólares de ganancias.

Netflix no podía contar con Kevin Spacey para la sexta temporada de House of cards después de las acusaciones en su contra. Por lo tanto su personaje, Frank Underwood, ha sido asesinado en los nuevos episodios. Ahora esta muerte se confirma con la nueva promo de la serie que, ciertamente, resulta un tanto humillante para el personaje y el actor.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1