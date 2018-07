Weinstein: “Ninguna mujer me miró hasta que triunfé en Hollywood”

Harvey Weinstein, productor de películas como Pulp Fiction y Shakespeare Enamorado, ha sido señalado desde el año pasado por decenas de mujeres de Hollywood que lo acusan de acoso y de abuso sexual. El exsocio de Quentin Tarantino podría ir a prisión y, en un intento de demostrar su inocencia, admitió que a lo largo de su carrera sí ofreció trabajo a actrices con la condición de que tengan un affair con él. “Lo hacen todos”, dijo en una entrevista con el escritor Taki Theodoracopulos, quien también reveló aspectos de la ‘vida social’ del productor.

“Naciste rico y privilegiado y eras guapo. Nací pobre, feo, judío y tuve que luchar toda la vida para llegar a algún lado. Tienes muchas chicas, ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood. Sí, les ofrecí trabajos de actuación a cambio de sexo, pero también lo hacen todos, todavía lo hacen. Pero nunca, nunca obligué a una sola mujer”, confesó Weinstein en la columna de The Spectator.

Esa es la defensa del productor luego de que el publicista Michael Sitrick, llamado el ‘Señor Lobo de las Relaciones Públicas’, -por el personaje que soluciona los ‘problemas’ de Jules y Vincent Vega en Pulp Fiction- abandonara su caso en junio. Por ello, el columnista contó que Weinstein lo llamó personalmente para concederle una ‘exclusiva’. “Tengo un mundo exclusivo para ti, ¿estás interesado?”, le dijo un ‘aterrizado’ productor “que lo ha perdido todo” y que ahora tiene una “pequeña oficina”, según relató Taki.

Pero la exclusiva a la que se refería el productor no era su confesión sino deslizar lo que, supone, habría afectado a Anthony Bourdain antes de su suicidio. Y, de paso, desacreditar a la actriz Asia Argento, pareja del chef y una de las mujeres que lo denunció.

“Argento estaba besuqueándose con un francés y fue fotografiada haciéndolo antes de que el novio se suicidara. Su amiga (Rose)McGowan (la primera actriz que denunció a Weinstein) afirmó que Asia y Anthony tenían una relación abierta. Obviamente, no era cierto, dice Harvey, pero los hombres muertos no cuentan cuentos, así que las chicas lo inventaron. Harvey hizo un boceto de la historia retorcida para mí y no pude evitar sentir lástima por él”, explicó Taki en su columna.

Al respecto de la conducta de Weinstein con las mujeres, el columnista agrega: “Llámame ingenuo o estú..., pero de una manera divertida, le creo. He visto a Harvey en acción durante mi fiesta de Navidad anual, la que lanzo todos los años en Nueva York. Él aborda a cada mujer, pero de una manera ingenua. ‘¿Me darás tu dirección y te haré una estrella?’. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Su reacción fue siempre la misma. Sonría y ríase, y aborde en el siguiente”.

Cabe indicar que el productor no es solo acusado de acoso y abuso sino que actrices, actores y directores han manifestado que hubo una especie de maquinaria para desacreditar. Lo dijo la misma protagonista de Pulp Fiction, Uma Thurman, quien cree que sufrió una represalia mientras grababa Kill Bill. “Weinstein me agredió pero Tarantino intentó matarme”.

Además, lo que no incluyó la columna es uno de los “principios” por los que la poderosa compañía de relaciones públicas de Sitrick -que alguna vez fue convocada por Paris Hilton, pero que rechazó trabajar con Michael Jackson- abandona los casos: la omisión. “No estoy hablando de un cliente en particular, pero una de las razones por las cuales he abandonado casos es que la gente nos miente o nos dio información que no es cierta y creemos que sabía que no lo era”, declaró en junio Sitrick a The New York Times. ❧