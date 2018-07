Christian Zuárez es tildado de “homofóbico” por su reciente publicación

Una fotografía de un varón modelando lo que parece ser un uniforme de mujer fue compartida por el argentino Christian Zuárez en su cuenta de Instagram, sin imaginarse que dividiría las opiniones.

“Nos estamos yendo al carajo, me parece”, expresó el exnovio de la conductora peruana Laura Bozzo en su Instagram, dejando notar que no le agradó ver a un modelo vistiendo supuestamente ropa de mujer.

PUEDES VER Hija de Christian Zuárez posa semidesnuda en Instagram

Si bien varios de sus seguidores estuvieron de acuerdo con él, otros cibernautas lo criticaron porque supuestamente Christian Zuárez es homofóbico y fomenta la discriminación.

“En Escocia usan faldas, no hay ningún problema”, “Parece que fueras homofóbico y generas odio”, “Las faldas no son exclusivas para las mujeres” y ““Al carajo se va el mundo con gente como vos, vivan y dejen vivir, si tiene ganas de vestirse así, ¿quién sos para criticarlo? ¿O qué? ¿Que use una falda pone en duda tu hombría o tu sexualidad o te afecta algo en tu vida? ¿Van a obligarte a usarlo? ¡No! Así que vivan y dejen vivir, irse al carajo es matar de hambre un país o básicamente todo lo que está pasando en el mundo, no ponerse una pollera o un pantalón, las mujeres usamos pantalones que es una ‘prenda de hombre’, ¿por qué un hombre no puede usar falda? Usen su voz y su popularidad para hacer algo útil, no para hablar temas tan insignificantes, por favor, un poco de cerebro chicos”, fueron algunos de los cuestionamientos al argentino que fue pareja de Laura Bozzo por más de quince años.