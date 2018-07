Mira Sorvino revela que fue amorzada con un condón cuando tenía 16 durante un casting

La actriz Mira Sorvino, una de las actrices que lidera la lucha contra el abuso y acoso sexual, contó que durante una de las primeras audiciones que hizo cuando tenía 16 años, un director la trató "de manera totalmente inapropiada".

"Para asustarme para una escena de una película de terror, me ató a una silla, me lastimó el brazo. Tenía 16 años y me amordazó con un condón", reveló la ganadora del Oscar por 'Poderosa Afrodita' al podcast HFPA In Conversation de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

"Era demasiado joven para saber cómo sabía el condón. Fue tan inapropiado, ¿y qué diablos hacía un director de casting con un condón en el bolsillo durante una audición?. Cuando eres joven, piensas: 'Oh, bien, tengo que ser dura, tengo que estar triste para actuar realmente, y si eso significa que necesitan que haga un esfuerzo adicional'", agregó Mira Sorvino que optó por ocultar el nombre del director.



Sin embargo, Sorvino sorprendió al contar otro episodio de acoso. Un gran director que obtuvo Oscar y es conocido por su perfil de justicia social en algunas de estas películas, literalmente me dijo en una reunión de audición en una etapa final: 'Sabes, cuando te miro, mi mente no puede evitarlo. Viaja sobre posibilidades artísticas y sexuales'". La actriz ha sido una de las primeras en apoyar el movimiento Me Too contra Harvey Weinstein y Woody Allen.